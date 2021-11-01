Bozyazı'da orman arazisi işgaline müsaade edilmedi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman arazilerini yasa dışı işgal edenlere karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, Karaisalı Mahallesi’nde Ş.A. isimli şahsın yasa dışı yollarla 10 dönüm orman arazisini işgal ettiğinin belirlenmesi üzerine, işgalin sona erdirilmesi için mahkemeye başvuruldu. Orman İşletme Müdürlüğünü haklı bulan mahkeme, işgalin sona erdirilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği karar sonucu ekipler işgal edilen arazi üzerinde çalışma başlatarak işgale son verdi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürü Mehmet Esen, "Ekiplerimiz tarafından ve bize gelen ihbarlar sonucunda tespit ettiklerimize anında müdahale edip mahkemeye başvurarak, işgalcilerin cezalandırılmasını ve işgalin sonlandırılmasını istiyoruz. Mahkemenin verdiği kararı da anında uyguluyoruz. Ormanlarımız kanun dışı işgallerden korunacaktır. Ormanlar hepimizindir. Ormanlarımızı korumak bizlerin görevi olduğu kadar vatandaşlarımızın da görevi olduğunu hatırlatmak isterim. Orman arazilerinin işgaline hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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