Eski eşini tüfekle yaraladı (2)

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'in Silifke ilçesi Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde eski eşi H.G.'yi tüfekle vurup yaralayan D.Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Soner AYDIN

2021-11-01 16:16:04



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