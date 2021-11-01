Eski eşini tüfekle yaraladı (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'in Silifke ilçesi Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde eski eşi H.G.'yi tüfekle vurup yaralayan D.Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Soner AYDIN
2021-11-01 16:16:04
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