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Eski eşini tüfekle yaraladı (2)

DHA

Eski eşini tüfekle yaraladı (2)


ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mersin'in Silifke ilçesi Feyyaz Bilgen Köprüsü üzerinde eski eşi H.G.'yi tüfekle vurup yaralayan D.Y., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Soner AYDIN
2021-11-01 16:16:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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