Mersin'de "1 Ekmek 1 Çorba" hizmeti yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte “1 Ekmek 1 Çorba” hizmetini 62 noktada yeniden başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sosyal belediyecilik anlayışıyla 27 Ekim 2019’da başlattığı “1 Ekmek 1 Çorba” hizmeti geçen kış 200 binden fazla kişiye ulaşmıştı. Anamur’dan Tarsus’a kadar toplam 62 farklı noktada yeniden başlayan hizmet, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediyesinin aşhanesinde kaynayan çorbalar, sabah ve akşam saatlerinde dezavantajlı mahallelerden iş merkezi önlerine, sanayi sitelerine, sebze ve meyve toptancı halleri ile üniversite ve hastane önlerine kadar pek çok noktada dağıtılmaya başladı. Projenin ilk dağıtım noktalarından birisi olan Mersin Tren Garı’nda MersinTarsusAdana güzergahında yolculuk yapan vatandaşlar da çorba ikramından faydalandı. Aşhanede görevli gıda mühendisi Bilge Küçükkubaş, “1 Ekmek 1 Çorba projesinin 3’üncü yılındayız. Havanın soğumasıyla beraber, geçen sene kaldığımız yerden 62 noktada tekrar çorba ikramımıza başladık. Bu sene üniversitelerin açılmasıyla beraber ek olarak üniversitelerimizin önünde de çorba ikramımıza başladık. 1 Ekmek 1 Çorba projemiz çok fazla ilgi görüyor. 62 noktada özellikle dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere; tarım işçilerinden sanayi işçilerine, öğrenciye, emekliye her kesimden vatandaşımıza bu projeyle ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşlardan Mahmut Mezarcı, 1 Ekmek 1 Çorba hizmetinin her kesime ulaşması yönünden güzel bir hizmet olduğunu vurgulayarak, “Vahap Başkanımızın bu çorba hizmetini çok beğendim. Sabah evinde erken kalkan var. Parası olan var, olmayan var. İşine geç kalan var. Bu hizmeti doğru buldum. Ben de güzel bir çorba içtim, çorbayı beğendim. Ellerine sağlık” diye konuştu.

Adana’da yaşadığını ancak iş nedeniyle her gün Mersin’e gelmek zorunda olduğunu belirten Murat Kındık ise “Her sabah gidip geliyorum. Az önce ‘hava serinlediği için çorba olsa iyi olur’ diyecektim, gelip görünce sevindik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kışın vazgeçilmezi çorba. Olumlu bir hizmet” şeklinde konuştu.

Gümrük işinde çalıştığını belirten Halit Ulu da hizmetten memnun olduğunu vurgulayarak, “Tadı güzel. Kaliteli çorba. Belediyenin verdiği çok iyi hizmet. Böyle hizmetlerin devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

