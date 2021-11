Toroslar’da Enduro Motofest Yarışları düzenlendi

Toroslar Belediyesi, 25 günde hazırladığı ve Türkiye’nin en iyisi olmada iddialı Süper Enduro Pist’nde adrenalin tutkunlarını, Extreme Enduro Motofest Yarışları ile bir araya getirdi. Motosikletleriyle akrobatik hareketler yapan sporcular, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Şampiyonlar Şampiyonu lakaplı Milli Sporcu Şakir Şenkalaycı ile Mersinli Türkiye Motodrag Şampiyonu Caner Kıt da yarışlarda jüri üyeliği yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Extreme Enduro Motofest Yarışları”, Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi gördü. Başta Sivas, Konya, Bursa, Sakarya, Hatay, Adana, İstanbul ve Mersin olmak üzere birçok il ve ilçeden toplam 120 sporcunun katıldığı yarışlar; prestij (pro), usta, hobi, veteran, gençler ve minikler olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirildi.

Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Mersin Otomobil Sporları Kulübü, Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Enduro Kulübü ile Toroslar Enduro Kulübü işbirliğinde düzenlenen yarışlarda, motosiklet tutkunları 2 gün boyunca hünerlerini sergiledi.

Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan motofest yarışlarının startını Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz verdi.



“Hedefimiz, Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak”

Başkan Yılmaz, Mersin’de Toroslar Belediyesi olarak çok önemli bir yarışa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi ve yarışlara katılan tüm sporculara teşekkür etti. Yılmaz, motosiklet tutkunlarını Toroslar’da Süper Enduro Pistinde ağırladıklarını belirterek, Toroslar’ı sporun merkezi haline getirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Şampiyonlarımızla bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Sporcularımızın, vatandaşımızın yüzü gülüyor. Bu etkinliğin 3 ayağı var. Birincisi profesyoneller, şampiyonlar var. İkincisi bu işi organize eden bizler varız. Üçüncüsü daha önce ekranlarda izledikleri motor yarışlarını canlı olarak izleme şansı bulan ve bu heyecanı bizlerle yaşayan vatandaşlarımız var. Bu da bizim için çok kıymetli. Biz Toroslar Belediyesi olarak her şeyin en güzelini en iyisini yapma gayretindeyiz. Toroslarımızı, Mersinimizi sporun merkezi haline getiriyoruz. Değişik spor branşlarında etkinlikler düzenliyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde güzel bir şey varsa bunu aramak, bulmak, getirmek bizim görevimiz. Toroslarımızdan dünya şampiyonları çıkmaya devam edecek” dedi.



“Türkiye ve Avrupa standartlarında bir pist hazırlanmış”

Türkiye şampiyonlar şampiyonu lakaplı Milli Sporcu Şakir Şenkalaycı ise Başkan Yılmaz’a, motor sporlarına sunduğu destekten dolayı teşekkür ederek; “33 yıldır aktif yarışıyorum. Şampiyonlar şampiyonu unvanı almış tescili bir sporcuyum. Mersin’e ilk defa geldim. Böyle bir organizasyon tahmin etmemiştim. Çok fazlasını yapmışlar. Çok büyük bir emek var. Toroslar Belediyemiz, Türkiye ve Avrupa standartlarında bir pist hazırlamış. Önümüzdeki hafta Avrupa Şampiyonası için yurt dışında ülkemizi temsil edeceğim. Buradaki pisti ve yapılan organizasyonu anlatacağım. Başkanımıza, çocuklarımızın, gençlerimizin önünü açtığı için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz da Bulgaristan’da Türkiye’yi temsil edecek milli sporcu Şenkalaycı’ya başarılar dileyerek; “Ülkemizin her alanda gelişmesi ve büyümesi için yapılan bu etkinlikler çok önemli. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Şenkalaycı’ya etkinliğimize sunduğu desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



“Toroslar’da her şey dört dörtlük”

Türkiye Motodrag şampiyonu Mersinli sporcu Caner Kıt da Toroslar’da böyle bir etkinliğe imza atılmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek; “33 yıldır yarışıyorum. 7 yıldır da Türkiye şampiyonuyum. Böyle güzel bir pist Türkiye’de Afyonkarahisar’da ve Toroslarımızda var. Kısa bir sürede hazırlanan böyle kaliteli bir pist ve kros yarışı için Başkanımıza teşekkür ederim. Her şey dört dörtlük, mükemmel bir organizasyon oldu” şeklinde konuştu.



“Bu organizasyon başkanımızın destekleriyle profesyonel bir boyut kazandı”

Mersin Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Sedat Şahin de Otofest yarışlarının ardından yapılan Motofest’in Başkan Yılmaz’ın büyük destekleriyle gerçekleştirildiğini kaydederek; “Başkanımız, sporun ve sporcunun her zaman yanında. Bu organizasyon başkanımızın destekleriyle profesyonel bir boyut kazandı” dedi.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcular ise Toroslar’a hayran kaldıklarını ifade ederken, Mersinli yarışçılar da Başkan Yılmaz ile gurur duyduklarını söyleyerek; “Bu organizasyon diğer belediyelere de örnek olur. Mersin’e ilkleri getiren bir belediye başkanısınız. Uluslararası yarışların organizasyonu için destek istiyoruz” ifadelerini kullandılar.



Ödüller sahiplerini buldu

Toroslar Belediyesi Extreme Enduro Motofest Yarışlarında 120 yarışçı, Süper Enduro Pisti’nde kıyasıya mücadele etti. Yarışları 7’den 70’e vatandaşlar yakından takip etme şansı buldu.

6 kategoride gerçekleşen yarışların ardından dereceye giren sporculara ve organizasyona destek veren kulüplerin temsilcilerine ödüllerini Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, düzenlenen tören ile takdim etti.

Yarışlarda en dikkat çeken kategori minikler oldu. Başkan Yılmaz, yarışların pozitif bir enerji ve adrenalin ile geçtiğini vurgulayarak; “Bugün burada bir tek çocuğumuz ve gencimiz spora yönelirse ve ilgi duyuyorsa ne mutlu bize, ne mutlu sizlere. Ailelerinin destekleriyle bu spora gönül veren çocuklarımız bu zorlu parkurda hünerlerini sergilediler. Hepsine başarılarının devamını diliyorum. Bu gençler, cumhuriyetimizi yaşatacaklar ve daha da güçlendirecekler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.