Ağaç otomobillerin üzerine devrildi

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kentte dünden beri etkili olan yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde, bir apartmanın önündeki çam ağacı, rüzgar nedeniyle park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde hasar oluşurken direk, çağırılan itfaiye ekipleri tarafından testereyle parçalara ayrılarak kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2021-11-02 11:05:10



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