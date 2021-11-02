Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün sözde bayrağı ve dokümanlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilçe yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda terör örgüt adına çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda M.Y., Y.D., H.K. ve M.N. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 av tüfeği, örgütün sözde bayrağı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan F.Ü. ve D.S.'nin ise arandığı bildirildi.

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