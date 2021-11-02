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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den Gülnar’daki okullara 1,5 milyon lira bağış

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş.’den Gülnar’daki okullara 1,5 milyon lira bağış

Akkuyu Nükleer A.Ş., Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gülnar bölgesindeki meslek okullarının ihtiyaçları için 1,5 milyon lira bağışta bulundu. Şirket ayrıca, öğrencilere 181 adet tablet bilgisayar dağıttı.
Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatının bulunduğu bölgedeki eğitim kurumlarına düzenli olarak bağış yapan Akkuyu Nükleer A.Ş., 1,5 milyon lira bağışın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de ilçedeki ilkokul öğrencilerine dağıtılmak üzere 181 adet tablet bilgisayar hediye etti. 1,5 milyon liralık bağış sertifikası, Gülnar Kaymakamlığında düzenlenen törenle takdim edildi. Sertifikayı, Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İş Birliği Yönetici Direktörü Aleksey Frolov, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı’ya teslim etti. Kaymakam Bayraklı da Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Gülnar ilçesinin eğitim kurumlarına verdiği destekten dolayı Aleksey Frolov’a bir teşekkür plaketi sundu.
Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Afşin Burak Bostancı’nın yanı sıra, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim de katıldı.
Törene katılanlar, Gülnar’daki Saime Naim Vakfı İlköğretim Okulunu da ziyaret ederek okul yönetimi ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, konuklara Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları gösterilerden bir bölüm sergiledi. Etkinlik kapsamında öğrencilere Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin hediyesi olan tablet bilgisayarlar dağıtıldı.

“Bölge okullarına ve eğitime destek vermek, öncelikli faaliyetlerimizden biri”
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şirketin eğitime verdiği desteğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Akkuyu NGS’nin inşa edildiği bölgede bulunan okullara ve eğitime destek vermek, bizim öncelikli faaliyetlerimizden biridir. Bugün NGS şantiyesi Gülnar'ın en büyük işverenidir ve yerel okul ve meslek lisesi mezunlarının mesleklerini nükleer enerji ile ilişkilendirmek, özel bir eğitim almak ve santralin inşası ve işletilmesi üzerinde çalışmak istemeleri oldukça olasıdır. Bu nedenle bölgenin eğitim kurumlarının gerekli olan şeylerle donatılması, çocukların keyif alarak öğrenmeleri ve çalışmalarında en yüksek sonuçları elde etmek için çaba göstermeleri bizim için çok önemli" dedi.
Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılan 1,5 milyon liralık fon, ilçedeki meslek okullarının onarımı ve teknik donanımı için harcanacak. Akkuyu Nükleer A.Ş., NGS inşaat bölgesinin sosyal yaşamında aktif rol alıyor. Şirket, düzenli olarak bağış ve çevresel girişimlerde bulunurken, bölge halkı için kültürel ve eğlenceli etkinlikler de düzenliyor.

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