Mersin Büyükşehir Kent Orkestrasına yeni sanatçı alımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Kent Orkestrasına yeni sanatçı alımı

İHA

Mersin Büyükşehir Kent Orkestrasına yeni sanatçı alımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası’na enstrüman sanatçısı ve solist sanatçı alımı için sınav gerçekleştiriyor. Jüri üyeleri ve gözlemci üyeler, sınav öncesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Mersin’de kültür ve sanat alanında iyi işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde kültürsanat ekibinin yeni sanatçı alımlarıyla güçlendiğini vurgulayan Seçer, Mersin’in müzik ve tiyatro başta olmak üzere sanatın her dalında güçlü ve verimli bir kent olduğunu söyledi. Seçer, “Mersin’de kültür ve sanatla ilgili çıtamız yüksek. Umut ediyorum biz daha da iyi noktalara getireceğiz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ise Kent Orkestrası’nın kadrosunu genişletmek için açtıkları sınavda çok değerli sanatçıların jüri koltuğunda oturduğunu belirterek, “Bugün yine çok heyecanlı, güzel bir günü yaşıyoruz. Değerli jüri üyelerimizle birlikte Kent Orkestrası’nı genişletmek amacıyla bu sınavı gerçekleştiriyoruz. Sanata ve sanatçıya her zaman destek veren bir başkanımız var. Çok memnunuz, mutluyuz. Önemli bir sınav gerçekleştiriyoruz. Genç sanatçı arkadaşlarımızla beraber bir arada olmak, sınavlarını değerlendirmek, onların yaptıkları çalışmaların bir dönüşünü almak bizim için değerli. Güzel bir sınav gerçekleştiriyoruz. Üç gün sürecek bu sınavımızın sonunda değerlendirmelerimizi açıklayacağız. Her şey sanat için, kültür için. Ülkemizde sanatı ve sanat kurumlarını genişletmek ve büyütmek bizim görevimiz. Bu anlamda da bu misyonumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.

“Mersin’de çok önemli kültür hareketlerinin başlatıldığını görüyoruz”
Sınavda jüri başkanlığı yapan orkestra şefi Prof. Rengim Gökmen, Mersin’in çok önemli bir kültür kenti olduğunu ifade ederek, “1992 yılında kurulan Mersin Devlet Opera ve Balesi vesilesiyle çeşitli defalar Mersin’e geldim ve her zaman Mersin’in aydınlık yüzüne tanık oldum. Şimdi ise Sayın Başkan’ın çok geniş vizyonu ve aydınlanmacı yaklaşımı sayesinde Mersin'de çok önemli kültür hareketlerinin başlatıldığını görüyoruz. Şehir Tiyatrolarının kuruluşu bunun en önemli göstergelerinden birisi. Şimdi de burada var olan orkestraya destek verilmesi; yepyeni bir Mersin'i önümüzdeki yıllarda göreceğimizin müjdecisi. Zannediyorum ki önümüzdeki 10 yılda Mersin’in adını kültür ve sanat alanında sık sık duyacağız. Bunun için Sayın Başkan’a şimdiden bir sanatçı olarak, tüm sanatçılar adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Keman sanatçısı Cemil Dursun da sınavda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Mersin’de yaşıyorum. Keman sanatçısıyım. İçeride daha büyük üstatlarımız var. Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu bu sınavda yer almaktan mutluluk duyuyorum. Umarım herkesin şansı bol olur, istediği yerlerde olur. Büyükşehir Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir orkestrada yer almaktan mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.
Gazi Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümü yüksek lisans mezunu Halil İbrahim Şahin, müzik öğretmenliği yaptığını fakat sanatla daha çok iç içe olmak istediğini ifade ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı bu kadroda inşallah yer almak istiyorum. Keman sanatçılığı yaparak hayatımı kazanmak istiyorum, bu yüzden buradayım. Elimden geleni yapacağım” dedi.
Kent Orkestrasına düzenlenen sınavla 4 keman, 2 viyola, 2 viyolonsel, 1 kontrbas, 1 trompet, 2 trombon, 1 klarnet, 1 tuba, 1 korno, 1 gitar, 1 gitar, 1 flüt, 1 ses, 1 klavye ve 1 vurmalı sazlar sanatçısı alımı yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fazıl Say’dan Mezitli Kültür Merkezine övgü
YEREL HABERLER Fazıl Say’dan Mezitli Kültür Merkezine övgü
Tarsus'ta 'askıda et' uygulaması başladı
YEREL HABERLER Tarsus'ta 'askıda et' uygulaması başladı
Tarsus'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Akdeniz zabıtası fırın ve restoranları denetledi
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtası fırın ve restoranları denetledi
Martıların yağmurlu havada görsel şöleni
YEREL HABERLER Martıların yağmurlu havada görsel şöleni
Akkuyu Nükleer A.Ş.’den Gülnar’daki okullara 1,5 milyon lira bağış
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.’den Gülnar’daki okullara 1,5 ...
Mersin'de sağanak yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Mersin'de sağanak yağış etkili oldu
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
Kadınların ürettiği zakkumların refüjlere dikimi başladı
YEREL HABERLER Kadınların ürettiği zakkumların refüjlere dikimi ...
Ağaç otomobillerin üzerine devrildi
YEREL HABERLER Ağaç otomobillerin üzerine devrildi
Toroslar’da Enduro Motofest Yarışları düzenlendi
YEREL HABERLER Toroslar’da Enduro Motofest Yarışları düzenlendi
Uzmanlar dikkat çekti: “Karbonsuz gelecek nükleersiz olmaz” Uzmanlara göre, nükleer korkusunun ana sebebi radyasyon
YEREL HABERLER Uzmanlar dikkat çekti: “Karbonsuz gelecek nükleersiz ...
Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 kilo Yetiştiği ‘Keben’ köyünün ismini alıp tescillenen narın satışı da büyüklüğüne göre 7 ile 10 TL arasında değişiyor
YEREL HABERLER Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 ...
Mersin'de "1 Ekmek 1 Çorba" hizmeti yeniden başladı
YEREL HABERLER Mersin'de "1 Ekmek 1 Çorba" hizmeti yeniden başladı
Eski eşini tüfekle yaraladı (2)
YEREL HABERLER Eski eşini tüfekle yaraladı (2)
Beğendiği ayakkabıları seçip çaldı Mersin'de evlerin önündeki ayakkabıları çaldığı iddia edilen bir kişi, güvenlik kameralarına yakalandı Beğendiği ayakkabıları yanında getirdiği poşete dolduran şahıs, rahat tavırlarıyla pes dedirtti
YEREL HABERLER Beğendiği ayakkabıları seçip çaldı Mersin'de evlerin ...
Sokakta eski eşi tarafından vurulan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Sokakta eski eşi tarafından vurulan kadın yaralandı
Bozyazı'da orman arazisi işgaline müsaade edilmedi
YEREL HABERLER Bozyazı'da orman arazisi işgaline müsaade edilmedi
Girdiği apartmanda ayakkabıları seçerek çaldı
YEREL HABERLER Girdiği apartmanda ayakkabıları seçerek çaldı
Mezitli Halk Masası, internet üzerinden 7/24 hizmet veriyor
YEREL HABERLER Mezitli Halk Masası, internet üzerinden 7/24 hizmet ...
Doğu Akdeniz için sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Doğu Akdeniz için sağanak yağış uyarısı
Eski eşini tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Eski eşini tüfekle yaraladı
Mersin'de silahlı saldırı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de silahlı saldırı: 4 yaralı
Bozyazı'da çocuk doktoru göreve başladı
YEREL HABERLER Bozyazı'da çocuk doktoru göreve başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.