Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu



Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınayla birlikte çıkan hortumda balıkçı tekneleri battı, reklam tabelaları ile bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar gördü.

Silifke ilçesi Tisan Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde oluşan fırtına ve hortum, balıkçı barınağında bağlı bulunan iki teknenin batmasına neden olurken, çekici üzerinde duran tekneleri ters çevirdi. Fırtına ile birlikte oluşan hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu. Hortum nedeniyle bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar görürken, bir marketin de meşrubat dolaplarını devirdi, camlarını kırdı. Belediye ekipleri mahallede temizlik çalışması başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2021-11-02 18:36:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.