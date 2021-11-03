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Mersin'de öğrenim yardımları başvurusu 19 Kasım'da sona eriyor

İHA

Mersin'de öğrenim yardımları başvurusu 19 Kasım'da sona eriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘20212022 Ön Lisans, Lisans Öğrenim Yardımları’ndan faydalanmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihinin 19 Kasım olarak belirlendiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin lisans ve ön lisans eğitimine başladıkları şehir fark etmeksizin anne veya babasının Mersin’de ikamet etmesi şartıyla yatırılan tutarlar, öğrencilere eğitim giderleri için destek oluyor. Başvuruları uygun bulunan lisans öğrencilerine 1600, ön lisans öğrencilerine ise 500 TL’lik öğrenim desteği sağlanacak. Yardımlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin, başvurularını yaptıktan sonra ikametlerine en yakın Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezine evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.
Öğrenim yardımından, devlet okullarının dört yıllık ve iki yıllık bir bölümünü (AÖF, DGS, YÖS gibi hariç) kazanan, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik vakıf (özel) üniversitelerini tam burslu kazanan, anne ya da babası Mersin sınırları içinde ikamet eden ve kazandığı okula kaydını yaptıran öğrenciler yararlanabilecek. Şehit ve gazi çocuklarının belgelerini ibraz etmeleri halinde bursluluk oranı aranmayacak. Kayıt için öğrencilerden, 2021 yılı YKS yerleştirme sonucu, okula kaydını yaptırdığına dair okuldan veya 'edevlet' üzerinden alınan ‘öğrenci belgesi’, anne veya babasının Mersin’de ikamet ettiğini gösterir ‘ikametgâh belgesi’ isteniyor. Şehit ve gazi çocuklarından ise bunlara ek olarak şehadet veya gazilik belgeleri talep ediliyor.
Kurs merkezlerine evraklarını teslim etmeleri gerekiyor
Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin resmi web sayfası olan 'www.mersin.bel.tr' adresinde ‘duyurular’ kısmında açılan ‘20212022 Ön Lisans Öğrenim Yardımı Başvuru’ ile ‘20212022 Lisans Öğrenim Yardımı Başvurusu’ linklerinden giriş yaparak formu dolduracak. İstenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf veya PDF olarak yükleyecek olan öğrenciler, 19 Kasım’a kadar ön kayıt başvurularını tamamlayabilecek. Öğrenciler, ön kayıt yaptıktan sonra sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarası ile Büyükşehir Belediyesinin Kurs Merkezlerine evraklarını teslim edebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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