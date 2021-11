Mersin´de tefeci operasyonu: 11 gözaltı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağma suçlarına karışan şüphelilere yönelik sabah saatlerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.Ş., S.B.C., C.O., Ş.G., A.S., A.Y., A.A., U.S., S.D., İ.A. ve M.Ş.K. gözaltına alındı Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 1 av tüfeği, 500 euro, 200 dolar, 2 bin 950 TL, 54 fişek ve farklı kişiler adına düzenlenmiş 12 senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken olayla ilgili M.P.´nin ise arandığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-11-03 11:04:19



