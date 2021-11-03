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MESKİ, 50 adet DMA bölgesinin yapımına başladı Teknolojik yatırımlarına devam eden MESKİ, SCADA Merkezi ile pilot bölgede yıllık 461 bin 484 metreküp su tasarrufu sağlıyor

İHA

MESKİ, 50 adet DMA bölgesinin yapımına başladı Teknolojik yatırımlarına devam eden MESKİ, SCADA Merkezi ile pilot bölgede yıllık 461 bin 484 metreküp su tasarrufu sağlıyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, teknolojik yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. MESKİ, 50 adet DMA bölgesinin yapımına başlarken, SCADA Merkezi ile pilot bölgede yaşayan abonelerin su faturalarında yüzde 10, su arıza oranlarında ise yüzde 60’lık bir düşüş yaşandığı belirtildi. Toroslar ilçesi Demirtaş, Portakal, Turgut Türkalp ve Mithat Toroğlu mahallelerindeki 8 bin 779 aboneden yıllık 461 bin 484 metreküp su tasarrufu sağlandığı bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) Merkezinin kapsamı her geçen gün büyümeye devam ediyor. MESKİ Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapımına başlanan 50 adet DMA (İzole Alt Bölge) bölgesinin hayata geçmesiyle Mersin genelinde kayıpkaçak oranlarının azaltılması hedefleniyor.
MESKİ, SCADA Merkezi ile Mersin’in tüm noktalarındaki içme suyu şebekelerini, atıksu göstergelerini, içme suyu ve basınç değerlerinin kontrollerini anlık izliyor. “360° Su Yönetimi” anlayışı ile suyun kaynağından arıtılarak, çevreye bırakılmasına kadar olan tüm sürecini 7/24 takip eden MESKİ, kayıpkaçak oranlarını minimum seviyeye indiriyor.

8 bin 779 aboneden yıllık 461 bin 484 metreküp su kazancı sağlanıyor
Çalışmalar sayesinde, DMA bölgesinde yaşayan abonelerin su faturalarında yüzde 10, arıza oranlarında ise yüzde 60’lık bir düşüş yaşanıyor. SCADA Merkezi tarafından uygulanan anlık basınç yönetimi ile su hattı arıza ve kayıpkaçaklarda ciddi oranda azalma meydana geliyor. Su arıza oranlarını geçmiş dönemlere göre yüzde 60 oranlarına kadar düşüren MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu ihtiyacını kesintisiz bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor.
DMA bölgesinde ikamet eden abonelerin hatlarındaki yüksek basınç, SCADA tarafından değişken tarifelerle online olarak optimum değerlere çekiliyor. Bu iyileştirmenin tüketim değerlerine yansıması sonucunda da vatandaşların su faturalarında yüzde 10’luk bir düşüş sağlanıyor. Merkez Toroslar ilçesinde 27 bin 345 nüfuslu Demirtaş, Portakal, Turgut Türkalp ve Mithat Toroğlu mahallelerini kapsayan pilot DMA yatırımı kapsamında; toplam 8 bin 779 aboneden günlük bin 282 metreküp, aylık 38 bin 457 metreküp, yıllık ise 461 bin 484 metreküp su kazancı elde ediliyor. Bu sayede MESKİ, küresel ısınmadan kaynaklanan iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklığa karşı da ciddi önlemler almış oluyor. MESKİ tarafından yapımına devam edilen 50 adet DMA bölgesinin SCADA sistemine eklenmesiyle birlikte Mersin genelinde su tasarrufu sağlanmasında ve kayıpkaçak oranlarının azaltılmasında ciddi kazanımların elde edilmesi amaçlanıyor.
Ayrıca, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan sistemler de mevcut SCADA’ya entegre ediliyor. DMA’da yer alan basınç kırıcılı vanalar vasıtasıyla 6 farklı bölgede basınç yönetimi yapılmaya başlanarak, online olarak 7/24 kontrol ediliyor ve ihtiyaca uygun şebeke basıncı sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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