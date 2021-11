Gültak: "Akdeniz'in kurtuluşu kentsel dönüşümden geçiyor" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, görevdeki 2.5 yılını değerlendirdi Başkan Gültak: "Çarpık yapılaşmadan birileri nemalanıyor" "Akdeniz'e pozitif ayrımcılık uygulanmalı"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, döneminde adının anılacağı en önemli projenin 'kentsel dönüşüm' projesi olduğunu belirterek, "Eğer biz Mersin'i daha yaşanılır, daha konforlu, parkları yeşil alanları, caddeleri olan yerler istiyorsak burada bir dönüşümü başlatmamız gerekir" dedi.

Gültak, bir otelde düzenlediği toplantıda, görevdeki 2.5 yılını değerlendirdi. Gültak, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ile bazı meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda, 2.5 yılın çok hızlı ancak kendileri açısından dolu dolu geçtiğini söyledi. Mersin’in merkez ilçelerinden biri olan Akdeniz’de, 30 bin hektarı aşan görev, yetki ve sorumluluk alanına yayılmış olan 65 mahalleye belediyecilik hizmeti verdiklerini kaydeden Gültak, "Göreve gelir gelmez ilklerin ve yeniliklerin adresi, değişim ve dönüşümün merkezi olmak, geçmişte ihmal edilen Akdeniz’in makûs talihini değiştirip hak ettiği hizmetleri sunmak için çalıştık, çalışıyoruz. Gecegündüz demeden iyi veya zor gününde halkımızın yanındayız. İnsanlarımızın mutluluğu ile seviniyor, derdiyle dertleniyoruz" diye konuştu.

Seçimlerin üzerinden geçen 2.5 yılda, geniş bir coğrafyaya yayılmış 65 mahallesi olan Akdeniz’de, mesai arkadaşlarıyla birlikte ziyaret etmediği mahalle, yürümediği sokak kalmadığını belirten Gültak, "Kapalı kapılar ardında değil, haftanın neredeyse 7 günü insanlarımızın içindeyiz. Halkımızın taleplerini, eleştirilerini, şikayet ve önerilerini dinliyoruz. Hem sunduğumuz hizmetleri yerinde inceliyor hem de varsa bir eksiğimiz ivedi şekilde yerine getirilmesi için mesai arkadaşlarımla sürekli iletişim içinde çalışıyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla, belediyemizin kısıtlı bütçesini, azami bir verimle kullanarak hizmet üretmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Akdeniz, Mersin'in kalbidir"

"Akdeniz'in sorunlarını halletmeden Mersin'in sorunları çözülmez" diyerek konuşmasını sürdüren Gültak, "Biz bu bilinçle projeler planlıyor ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yapıyoruz. Şehrin merkezini oluşturan ilçemizin sorunlarının çözümü için herkesin gereken duyarlılığı göstermesi ve çalışmalarımıza destek vermelerini bekliyoruz. Mahalle sakinleri ile görüşüyor, muhtarlarımızla sürekli temastayız. Asfalt, kaldırım, yama bunların bir kısmında elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Sosyal belediyecilik ile evde bakım hizmetlerinden tutun, hoş geldin bebek projesine, psikolojik destekten kişisel bakım hizmetine kadar birçok şeyi muhtarlarımızla birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Akdeniz'e pozitif ayrımcılık uygulanmalı"

Akdeniz ilçesine pozitif ayrımcılık yapılması çağrısını bir kez daha yineleyen Gültak, şöyle devam etti; "Zira Liman, serbest bölge, organize sanayi ve hal bizim sınırlarımızda. Gündüz nüfusu 1 milyona yakın. Açıkçası kentin ticaret ve ekonomisi Akdeniz’de dönüyor. Para burada kazanılıyor ama bu gelir ilçemize yansımıyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimiz de bu anlamda arkamızda. Bu konuda Büyükşehir Belediyesinden de duyarlılık bekliyoruz."

"2021 yılını 100 milyon lira gelir ile kapatmayı hedefliyoruz"

Sunumunda belediyenin gelir gider kalemleri hakkında da bilgi veren Gültak, kendi döneminde yapılan borçlanmaların 36 ay vadeyi geçmediğini, önceki dönemlerde ise 100 ay veya 120 ay borçlanma yapıldığı bilgisini verdi. Göreve geldiği 2019 yılı Mart ayı yerel seçimlerinden bu yana geçen 30 aylık süreçte, belediyenin 24 milyon TL’yi aşan miktarda borç ödediğini dile getiren Gültak, "2021 yılında, ilk kez bu ekim ayında maaşları biz karşılayabildik. Onun dışında zor aylarımız da oldu. Mesela 5’inci ay, yüzde 50 ile karşılamış İller Bankası. Toplam ortalama ise yüzde 67. Yani, göreve geldiğimiz günden bu yana İller Bankası’ndan aldığımız gelirin ortalamasını çıplak maaşlara oranladığımızda yüzde 67’sini karşılayabilmişiz. Yine kendi dönemimizde 36 ay vade ile kredi çektik. Yani kendi dönemimizi esas alıyoruz. Kimseye borç bırakmak gibi niyetimiz yok. Nitekim 2021 yılını 100 milyon TL tutarında bir gelirle kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Millet Bahçesi Mersin'e kazandırıldı

İçerisindeki yürüyüş ve bisiklet yolları, tematik bahçeleri, park ve yeşil alanları, millet kıraathanesi ve plajıyla ile kente nefes aldıracak Millet Bahçesi, Çamlıbel Marina ve Hamidiye Kışlası projeleri ile birlikte Mersin'in çehresinin değiştiğini ifade eden Gültak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, projede emeği olan Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ve diğer bakanlar ile milletvekillerine teşekkür etti.

"Hiç kimseyi işten çıkarmadık"

2.5 yıllık görev süresi içerisinde hiçbir belediye personelini işten çıkarmadıklarını vurgulayan Gültak, şöyle devam etti; "Ama bazı yerlerde bakıyoruz; adına 'performans' diyerek veya bir 'SMS' ile işten çıkarılabiliyor insanlar. Bizim işçilerimiz o konuda şanslı, akşam eve gittiğinde mışıl mışıl uyuyorlar. Çünkü yarın bir işi var. Bu çok önemli. Yarın insanın hayata yeniden sağlıklı geleceği kadar, bir işinin olması da önemli. Bizim işçilerimiz de bu pozisyonda."

"Akdeniz'in kurtuluşu kentsel dönüşümden geçiyor"

Döneminde adının anılacağı en önemli projenin 'kentsel dönüşüm' projesi olduğunu vurgulayan Gültak, Çay Mahallesi'nde TOKİ ile birlikte gerçekleştirdikleri 'yerinde kentsel dönüşüm' projesinin, tüm Türkiye'ye örnek olacağını kaydetti. HDP'li bir belediye meclis üyesinin, 'milleti hapsettiniz' şeklindeki eleştirisine sunumunda yer alan görsellerle yanıt veren Gültak, "Bu ne kadar komik söz. Şu fotoğrafa bir bakın, bu çarpık yapılar mı hapishane, yapılan modern binalar mı hapishane? İşte Gültak'ın devrindeki en önemli devrim işlerden bir tanesi burası. Herkes buraya 'girme' diyordu. Ama çok şükür biz, 23 aya kadar teslim edecek hale getiriyoruz burayı" diye konuştu.

"Çarpık yapılaşmadan birileri nemalanıyor"

"Mersin bugüne kadar hep siyasete kurban gitmiş" diyerek konuşmasına devam eden Gültak, şöyle devam etti; "Birileri Çay Mahallesi'ndeki o çarpık yapılaşmadan nemalanıyor. Uyuşturucu nemalanıyor, terör örgütü nemalanıyor. Bunlardan bazı siyasetçiler de nemalanıyor. Barış Mahallesi'ndeki bir güzellik onları çok ilgilendirmiyor, çünkü orada çok büyük bir karşılıkları yok. Bu tarafta yaptıkları iş şu; 'Sizi Türkiye Cumhuriyeti ikinci sınıf vatandaş görüyor, size hizmet getirmiyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor' diyerek yalanlarla ve dolanlarla yıllarca bu insanları avutmuşlar. Biz bu projeyi gönüllülük esasına göre yaptık, her hangi bir zorlama olmadı. Bunlar, kentin kaderini değiştirecek projeler."

Akdeniz'in, uzun yıllar boyunca adeta kaderine terk edildiğin söyleyen Gültak, "Çay ve ardından Barış Mahallesi'nde başlamasına vesile olduğumuz yerinde kentsel dönüşüm insanlarımızın büyük desteğini aldı. Eğer biz Mersin'i daha yaşanılır, daha konforlu, parkları yeşil alanları, caddeleri olan yerler istiyorsak burada bir dönüşümü başlatmamız gerek. Barış Mahallesi'nde başlattığımız dönüşüm hamlesinden sonra yoğun bir talep var. 100 yıllık mahallelerin sorunlarını rötuş ile değil, tamamen yenileyerek çözebilirsiniz" diye konuştu.

"Çorba dağıtmak yetmez, şehrin kaderini değiştirmeliyiz"

Sosyal belediyeciliği kendilerinin de önemsediğini, ancak kentin kederini değiştirecek, insanların yaşam standartlarını yükseltecek projelere önem verdiklerini vurgulayan Gültak, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sosyal belediyeciliği küçümsemiyorum, ben de yapıyorum. Ama çorba dağıtmak yetmez, şehrin kaderini değiştirmeliyiz. O zaman çorba dağıtacağımız insan sayısı azalacağı gibi, çorba dağıtacak insan sayımız da artar" şeklinde konuştu.

"Karaduvar Balık Festivali on binlerce insanı ağırladı"

Bu yıl, 910 Ekim tarihlerinde ikincisini düzenlenen 'Karaduvar Balık Festivali'ne tıpkı ilkinde olduğu gibi yine on binlerce insanın akın ettiğini kaydeden Gültak, "Yine büyük ilgi gören festivalimizde 5 tondan fazla sardalye ikram ettik. Farklı il ve ilçelerden gelen insanlarımız, lezzetin eğlence ile buluştuğu festivalde, balıkekmeğin keyfini yaşadı. Çocuklarımız oyun parkurlarında, gençlerimiz İrem Derici ve Ece Seçkin konserleri ile gönüllerince eğlendi" ifadelerini kullandı.

İz Bırakanlar Müzesi açılıyor

Gültak, konuşmasının sonunda, Mersin’in son 120 yıla damgasını vurmuş siyasetçileri, spor adamları, sanatçıları, eğitimcileri, valileri ve kentte iz bırakmış birçok düşünürün ve kentin tarihinin anlatıldığı İz Bırakanlar Müzesi’nin açılışını da çok yakın bir zamanda gerçekleştireceklerini söyledi.

