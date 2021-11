Silifke'deki hortumda seralar da zarar gördü

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesi Arkum Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde çıkan hortumun domates serasını yerle bir ettiği ortaya çıktı. Üretici Ömer Can, 2,5 dönümlük serasında büyük zarar olduğunu söyledi.

Silifke ilçesinde dün sabahın erken saatlerinde oluşan fırtına ile birlikte hortum oluştu. Hortum, 2 teknenin batmasına neden olurken, çekici üzerindeki tekneleri de ters çevirdi, sahildeki kanoları çevreye savurdu. Hortumda bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar görürken, bir marketin de meşrubat dolapları devrildi, camları kırıldı. Tisan ve Arkum mahallelerine ulaşan hortumda, seralar da zarar gördü.

'ÇOK KORKTUK'

Hortumda serası zarar gören çiftçi Erkan Can, "Araç içinde telefonumu şarj ederken birden şiddetli yağış başladı. Ardından denizden gelen hortum bir anda seramıza girdi. Araçtan dışarıya çıkmam mümkün değildi. Çünkü çok güçlü bir şekilde aracı da salladı. Daha sonra baktığımda seranın havaya kalktığını gördüm. Çok korktuk ve elimizden bir şey gelmedi. Hortum seramızı yıktıktan sonra tekrar denize doğru geri gitti" dedi.

200 BİN TL'LİK ZARAR

Üretici Ömer Can ise, 2,5 dönümlük serasının hortumda zarar gördüğünü ifade ederek, "Seramız sigortasızdı ve hortumun ardından yaklaşık 200 bin lira zararımız var. Bize yetkililerin yardım etmesini bekliyoruz. Zaten borca yaptırmıştık serayı fideleri de yine aynı kredi çekerek aldık, şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

BÜYÜK BİR AFET

Arkum Mahallesi Muhtarı Mustafa Gökler de ilçede büyük bir afet yaşandığını kaydederek, "Allah korumuş. Büyük bir afetin eşiğinden döndük" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

