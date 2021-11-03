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Muhtar, çocuğunu vermeyen anneyi yaraladı

DHA

Muhtar, çocuğunu vermeyen anneyi yaraladı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde mahalle muhtarı Engin E. (39), 6 aylık çocuğunu kendisine vermediğini iddia ettiği bir süre birlikte yaşadığı anne E.E.'yi (30) tabanca ile yaraladı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Şelale Caddesi'ndeki restoranın yanında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle muhtarı Engin E, dini nikahla birlikte yaşadığı ancak şu an ayrı olduğu E.E.'yi çağırıp 6 aylık çocuğunu kendisine vermesini istedi. E.E.'nin kabul etmemesi üzerine Engin E., yanındaki ruhsatlı tabancasını çıkartıp çocuğunun annesine ateş etti. Yaralanan E.E. restorana sığınırken, Engin E. olay yerinden kaçtı. 
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, E.E.'yi hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralandığı belirtilen E.E.'nin kan kaybı nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. Polis ekipleri, Engin E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-11-03 18:04:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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