Çukurova Basketbol Avrupa'da 4'de 4 yaptı Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Horizont'u 78-48 yenerek, grupta 4’de 4 yaptı

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Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Horizont'u 7848 yenerek, grupta 4’de 4 yaptı.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maç ortada başlarken ilk periyotu deplasman ekibi Horizont 1814 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ağırlığını ortaya koyan ev sahibi ekip, devreye 3325 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyunu sürdüren Çukurova Basketbol, bu periyodu da 5035 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini alan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan ev sahibi ekip, maçı 7848 yenerek, grupta 4’de 4 yaptı.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Balazs Meszaros xx, Dardan Maxhuni xx, Mikheil Vartanov xx

Çukurova Basketbol: Shavonte Sade Zellous xx 11, Temit?pe Titilola Oluwatobil?ba Fagbenle xxx 18, Tiffany Kiara Hayes xx 12, Kristine Chioma Anigwe x 6, Yvonne Nicole Turner xx 13, Quanitra Hollingsworth x 6, Esra Ural Topuz x 2, Feride Şevval Akalan x 5, Sinem Ataş x 5

Horizont: Adrienne Nicole Webb xx 10, Nany Carvalho xx 9, Palina Kastsiukavets x 2, Anastasiya Verameyenka xx 13, Yuliya Vasilevich x 2, Yanina Inkina x 8, MajaScekic x 4

1. Periyot: 1428 (Horizont lehine)

Devre: 3325 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 5035 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

5 faulle çıkanlar: Adrienne Nicole Webb (Horizont)

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