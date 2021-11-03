Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Horizont: 78-48

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN / MERSİN,(DHA)- SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Balazs Meszaros, Dardan Maxhuni, Mkheil Varnatov

ÇUKUROVA BASKETBOL YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Kuanitra Holingsvorth 6, Temi Fagbenle 18, Tiffany Hayes 12, Yvonne Turner 13, Kristine Anigwe 6, Esra Ural Topuz 2, Sinem Ataş 5, Feride Akalan 5, Shavonte Zellous 11

HORİZONT: Adrienne Webb 10, Mariane Carvalho 9, Volha Ziuzkova, Yuliya Vasilevich 2, Yanina Inkina 8, Palina Katsiukavets 2, Maja Scekic 4, Anastasiya Verameyenka 13,

1'İNCİ PERİYOT: 14-18

İLK YARI: 33-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-35FIBA Kadınlar EuroCup C Grubu 4'üncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Belarus temsilcisi Horizont"u 78-48 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-11-03 20:43:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.