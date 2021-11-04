Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 7 Kasım’da perdelerini açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 7 Kasım’da Gökkuşağının Altında isimli çocuk oyununun prömiyeri ile yeni sezonda perdelerini açıyor. Tiyatro oyuncuları, 7 Kasım’dan itibaren toplam 16 gün, 4 ayrı oyunla hem kent merkezinde hem de turne kapsamında gidecekleri ilçelerde Mersinli sanatseverlerle buluşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılandırılan ve kadroları güçlendirilen Şehir Tiyatrosu, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Şehir Tiyatrosu oyuncuları hem çocuk seyirciler hem de yetişkinler için tiyatro oyunları sahneleyecek. Şehir Tiyatrosu, 7 Kasım Cuma günü saat 14.00’de Kongre ve Sergi Sarayında Gökkuşağının Altında isimli çocuk oyununun prömiyeriyle seyircilerine merhaba diyecek.

Halktan Biri, Matruşka, Vahşet Tanrısı ile Gökkuşağının Altında oyunları 16 gün boyunca kent merkezinin yanı sıra Tarsus, Mut, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde de sahnelenecek.

Tiyatroseverler oyunların sahneleneceği salonlara girerken salon görevlilerine HES kodlarını göstererek giriş yapabilecek. Ayrıca, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre sahne girişinde fotoğraflı aşı kartı, aşı olmayanların ise 48 saat içinde yapılmış PCR testi belgesi ibraz etmesi isteniyor.

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