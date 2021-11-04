Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yaptı. Whatsapp grubu üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ hücre yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla 14 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-11-04 10:47:35



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