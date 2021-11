Avrupa üçüncüsü özel sporcu Musa´nın hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) MERSİN'de 3 yılda judo sporunda kendisini geliştiren down sendromlu Musa Alan (18), İtalya´da 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda üçüncülük elde etti. Özel sporcu Musa'nın şimdiki hedefi ise 2022´de Portekiz´de düzenlenecek olan Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda şampiyon olmak.

Musa Alan, 3 sene önce judo sporuyla tanıştı. Kendisi gibi özel çocuklarla birlikte spor yapan Musa, hem sosyal hayata karışıp hem de yeni arkadaşlıklar edinirken judo sporunda da kendisini geliştirdi. Musa, İtalya´nın Ferrara şehrinde yapılan 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi şampiyonada temsil etti. 60 kiloda mindere çıkan Musa, T21 kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu. Özel sporcu Musa'nın hedefi 2022´de Portekiz´de düzenlenecek olan ve down sendromluların olimpiyatları olarak adlandırılan Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları'nda şampiyon olmak.

`4 YILLIK EMEĞİN ÜRÜNÜ´

Musa´nın çalışmalarını sürdürdüğü Mersin Beyaz Ay Derneği Spor Kulüp Başkanı Gökhan Arsu, önemli zaferler elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Madalyanın 4 yıllık emeğin karşılığı olduğunu belirten Arsu, "Sporcularımız antrenörümüz Sevgi Fideli liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Başarıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Judo ülkemizde özellikle sendromlularda yeni bir branş. Musa´nın Türkiye Şampiyonası´ndan milli takıma seçilme sürecine oradan da Avrupa Şampiyonası'na gitme sürecine kadar büyük bir başarı öyküsünü gerçekleştirdik. Musa inandı ve başardı. Rakiplerine karşı çok ciddi mücadele verdi. Şu anda dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah oradan da şampiyon olarak döneceğiz" dedi.

Kazandığı madalyanın mutluluğunu yaşayan Musa ise dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

