Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği yeni binasına kavuştu Akdeniz Belediyesi tarafından derneğe tahsis edilen binanın açılışına katılan Başkan Gültak, destek vermeye devam edeceklerini söyledi

– Akdeniz Belediyesi tarafından Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneğine tahsis edilen yeni dernek binasının açılışı yapıldı. Binanın açılış törenine katılan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, daima engelli vatandaşların yanında olacaklarını ve her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneğine tahsis edilen ve baştan sona düzenlenen Mahmudiye Mahallesindeki yeni dernek binası, düzenlenen törenle açıldı.

Tören öncesinde Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Fahri Kuşçu’yu ziyaret eden Başkan Gültak, esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Kadınlar, gençler ve korona virüs aşısı olmak için sağlık ocağına gelen vatandaşlarla da sohbet eden Gültak, zamanı geldiğinde aşılarını geciktirmemeleri yönünde uyarıda bulundu.



“Basınla buluşup 2,5 yıldaki icraatlarımızı anlattık”

Başkan Gültak, daha sonra belediyenin tahsis edip düzenlediği ve Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneğine tahsis ettiği binanın açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Gültak, belediyenin 2,5 yıllık icraatlarını, hizmet, proje ve yatırımlarını anlattığı bir basın toplantısı düzenlediklerini belirterek, “Şu an Mersin merkezde ve Büyükşehir Belediyesi de dahil, aradan geçen 2,5 yılda ne yaptığını anlatan, basın bültenleri hazırlayıp ayrıca basınla buluşan başka bir belediye başkanı yok. Sadece biz basınla buluştuk ve gazetecilere ve kentimiz kamuoyuna detaylı bir bilgilendirme yaptık” diye konuştu.



“Akdeniz’in birçok mahallesi kentsel dönüşüme ihtiyaç duyuyor”

Çay Mahallesinde bitmek üzere olan, Barış Mahallesi’nde yeni başlayan, Turgut Reis Mahallesinde de yılbaşında başlayacak olan kentsel dönüşüm projelerine değinen Gültak, “Akdeniz’de en az 80100 yıllık mahallelerimiz var. Nasıl değiştireceğiz? Tek çözümü yerinde kentsel dönüşüm projeleri. ‘Yapamazsın’ dediler, Çay Mahallesi bitti, birkaç ay sonra mahalle sakinlerine teslim edeceğiz. Barış Mahallesinde de temel atmaya yılbaşında başlıyoruz. İhalesi bitti, yüklenici firma belirlendi. Tapu devirleri yüzde 80’inin üzerinde tamamlandı. Yıkım devam ediyor, bittiğinde o kadar güzel bir mahalle olacak ki inanamayacaksınız” ifadelerini kullandı.



“İnsanlarımıza, şehir yaşamının sağladığı tüm hizmetleri sunmak istiyoruz”

Gültak, Mersin’in kurtuluşunun kentsel dönüşümle mümkün olduğunu yineleyerek; “Yıllar boyunca bu mahallelere dokunulmamış, kendi haline bırakılmış. Ne altyapısı ne de üstyapısı yenilenmiş. Oysa bugün birçok ilimizde kentsel dönüşüm projeleri sayesinde parkları ve yeşil alanları, okul, cami, kültür merkezi ve bulvarları ile yeni mahalleler, modern ve konforlu yerleşim alanları oluşturuldu. Bu nedenle bizler de kentimizin en büyük sorunu olan çarpık ve plansız kentleşmenin ortadan kalkması, vatandaşlarımıza şehir yaşamının sağladığı konforu, güvenliği ve huzuru sağlamak amacıyla Akdeniz’de kentsel dönüşümü hızlandırdık” şeklinde konuştu.



“Mersin’de engelsiz eticaret yapan tek derneğin kurulmasına vesile olduk”

Engellilere yönelik hizmet ve projeleri de anlatan Gültak, “Engelli derneklerimizi her zaman destekliyoruz. Türkiye’de 7 tane engelli kooperatifinin 7’ncisini Mersin’e biz açtırdık. Engelsiz eticaret yapan tek kooperatif var, o da Mersin’de ve bizim kooperatifimiz. Bayağı bir üretim de yapıyorlar. Metropol civarında, 2 kadın kooperatifi ile bir engelli kooperatifimize ürünlerini satıp gelir elde edebilecekleri Kadın Emeği Diyarını ücretsiz tahsis ettik” dedi.



Her türlü etkinlik için kullanılabilecek

Umutlar Solmasın Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Hatice Ekici ise “Dernek olarak bu mücadeleyi 6 yıldır sürdürüyor ve aylık bin lira kira veriyorduk. Belediye Başkanımız Gültak, bu binayı derneğimize tahsis etti. Bu kutlu yolda, desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a, başkan yardımcılarımıza ve bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyor, emeklerine ve yüreklerine sağlık diyorum” ifadelerini kullandı.

Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Fahri Kuşçu da “Derneğimizi Gültak Başkanımız bize tahsis ettikten sonra kısa sürede bu konuma getirdik. Engelli arkadaşlarımız için gelip sohbet edebilecekleri, etkinlikler yapabilecekleri güzel bir mekan oldu” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra binanın açılışı Başkan Gültak, dernek yönetimi, üyeler, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

