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Rektör Prof. Dr. Çamsarı: "Hastanemiz cazibe merkezi oldu" Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı: "Günde ortalama 3-4 bin kişi hastaneye girip, çıkıyor"

İHA

Rektör Prof. Dr. Çamsarı: "Hastanemiz cazibe merkezi oldu" Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı: "Günde ortalama 3-4 bin kişi hastaneye girip, çıkıyor"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Ahmet Çamsarı, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne günde ortalama 34 bin kişinin girip, çıktığını belirterek, "Acilde sadece günlük ortalama 400 hastaya bakıyoruz. Bize gelen hastaların çoğu da diğer hastanelerde tedavileri çözülmeyip, bize sevk edilenler. Çünkü hocalarımız arasında çok sayıda yandal yapmış hocamız var. Hastanemiz hastalar açısından bir cazibe merkezi oldu" dedi.
MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulanan Rektör Çamsarı, Türkiye’de birçok üniversite hastanesinde mali sorunun olduğunu söyledi. Bu konuda Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir çalışma başlattığını vurgulayan Çamsarı, "Şu anda global bütçe uygulanıyor. Geçen sene borçları bitirdik aslında sıfırladık. Fakat fiyatların güncellenmemesi tekrar borçlanmayı getiriyor. Aslında her şey Devlet Malzeme Ofisinden alınıyor. Ancak SGK’nın o malzemelere ödediği fiyatlarda biraz uyumsuzluk var. O konuda bakanlık şu anda bir çalışma başlattı. Eğer o düzeltilirse bizim kar etmememiz mümkün değil, çünkü yatak başına baktığınızda Türkiye’de en iyi çalışan hastanelerden biriyiz. Aylık 2530 milyonu bulan faturalarımız oluyor. Ancak fiyatlar güncellenirse o 40’a, 50’ye çıkacak. O zaman zaten hiçbir sorun kalmaz. Netice de bu zorlukların hepsi 2 bakanlığın ortak çalışmasıyla aşılabilecek şeyler. Şu anda da oradan çıkacak sonucu bekliyoruz” diye konuştu.

"Hastanemiz hastalar açısından bir cazibe merkezi oldu"
Hastanede 890 yatakla hizmet verdiklerini belirten Çamsarı, “Bir hayırseverin katkısıyla çocuk acili yeniledik. Orada yeni yataklar oldu. Şu anda toplamda 900 yatağa ulaştık. Bu yatakların doluluk oranı, hemen hemen yüzde 100’e yakın. Hastaneye günlük 34 bin kişi giriyor, çıkıyor. Acilde sadece günlük ortalama 400 hastaya bakılıyor. Müthiş bir potansinyel bu. Buraya gelen hastaların çoğu da diğer hastanelerde tedavileri çözülemeyip, bize sevk edilenler. Çünkü hocalarımız arasında yandal yapmış hocalarımız çok. Hastanemiz hastalar açısından bir cazibe merkezi oldu. Bizim de zaten amacımız buydu” şeklinde konuştu.

"Akkuyu ile birlikte çok sayıda hasta Rusya'dan bize geliyor"
Sağlık turizmi ile ilgili de konuşan Çamsarı, “Bu konuda yönetmeliklere biraz takılıyoruz. Özellikle Akkuyu Nükleer Santral yapımı başladıktan sonra Rusya’dan çok sayıda hasta bize geliyor. Bunun dışından Belçika, İngiltere, Suriye, Arap ülkeleri, Orta Asya’dan gelenler var. Ancak bunlar gerçek bir sağlık turizmi düzeyinde değil bence. Bu çok daha artabilir. Bunun için buraya sağlık turizmi kapsamında hastaları getirecek olan firmalarla ile üniversite hastanelerinin ilişkilerinin düzenlendiği bir kanuni alt yapı lazım. O konuda eksiklik var ve o yüzden zorlanıyoruz. Eğer o çıkartılırsa çok ciddi düzeyde bölgeyi kalkındıracak bir fark yaratabiliriz. Tabi tek hastaneyle değil bütün devlet hastaneleri de bu hasta profillerini alabilirler. Bu bölge için ayrı bir gelir olur" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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