Mersin'de DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı (2)

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8'İ SINIR DIŞI EDİLECEK

Mersin'de DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişi nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden 8'in sınır dışı edilmesine karar verirken, 6'sı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin MERSİN, (DHA)

2021-11-04 14:55:57



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