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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersinli kadın sporcu, bileğinin gücüne güveniyor

İHA

Mersinli kadın sporcu, bileğinin gücüne güveniyor

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Selin Tuğba Ergenç, erkeklerin daha fazla ilgi duyduğu bilek güreşi dalında milli takıma seçilerek, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme başarısını gösterdi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yakaladığı başarı nedeniyle bisiklet hediye ettiği Ergenç, çevresi tarafından gücünün ve yeteneğinin keşfedilmesiyle başladığı bilek güreşinde, mili takıma kadar yükselmesinin kendisine büyük moral ve motivasyon verdiğini söyledi. Başarısında, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra Kulüp Başkanı İlkim Tahinci ve hocası İsa Alim’in büyük katkısı olduğunun altını çizen Ergenç, “Hemen her spor dalında olduğu gibi bilek güreşinde de güç ve yetenek kadar motivasyon da çok önemli. Henüz 13 yaşındayken gücümü gören ailemin ve öğretmenlerimin yönlendirmesiyle başladığım bilek güreşi sporunu, verilen bu desteklerle birlikte çok daha yukarılara taşımaya çalışacağım. Böylece bilek güreşi hayatımın bir parçası oldu. Ara vermeden çalışmaya devam ediyorum. Milli takım formasını giyip ülkemi uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum. Bir kadın olarak milli takım forması için mücadele etmek bana çok özel hissettiriyor" dedi.
Kadınların sporun her dalında başarılı olacağını göstermek istediğine vurgu yapan Ergenç, “Ailemin, hocamın ve arkadaşlarımın gözündeki o mutluluğu görmek beni daha çok motive ediyor. Spor yapmam konusunda büyük destek alıyorum. Son olarak Avrupa Şampiyonunu yenerek ilk üçe girmiş olmak beni daha çok mutlu etti. En büyük hedefim elbette başarı kazanmak ama asıl büyük amacım genç kızlarımızı spora yönlendirmek açısından model olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Kendisi de bilek güreşi sporu olan antrenör İsa Alim de sporcusunun azimli ve hırslı olduğunu belirterek, "İl şampiyonasında tüm sporcularımızla başarılı olunca, sporcu dostu Başkan Neşet Tarhan’ın yanına gittik. O da bizi kulüp başkanımız İlkim Tahinci ile tanıştırarak profesyonel olarak bu sporu yapmamızın önünü açtı. Öğrencilerimiz arasında iyi olan çocukları alarak daha büyük hedeflere göre yönlendirmek istiyoruz. Selin, çok iyi hazırlanan, kondisyonunu çok iyi koruyan ve bu işin tekniğini çok iyi kavrayabilen bir sporcu. Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye girip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Kulübünün başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ettiğini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Özellikle kadınlarımızın daha fazla alanda başarılı olması için gerçekleştirdiğimiz projeler artık dünya genelinde bilinir hale geldi. Her spor branşında başarı kazanan sporcularımızı teşvik etmek amacıyla bir ödül de Mezitli Belediyesi olarak, biz veriyoruz. Selin Tuğba Ergenç’e de Avrupa Şampiyonası dönüşünde bisiklet hediye etmiştik. Zaten her turnuvaya gidişinde ve dönüşünde bir araya gelerek gereken moral ve motivasyonu vermeye çalışıyoruz. Selin’in yakın zamanda daha büyük başarılarla bizleri gururlandıracağından eminim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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