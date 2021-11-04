Mersin'de sağlık çalışanını darbeden hasta yakını gözaltına alındı (2)

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SERBEST KALDI

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeğenini tedavi eden hemşire Burak E. ile güvenlik görevlisi Süleyman D.´yi darbeden hasta yakını M.Ç., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin Soner AYDIN

2021-11-04 17:09:22



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