Havalı silahlarda kupa heyecanı sürüyor Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu: "2024 yılında Avrupa Şampiyonası sözü aldık, bu Türkiye'de ilk defa olacak"

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonun (TAAF) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası müsabakaları Erdemli Atış Poligonunda devam ediyor.

Havalı Tabanca Kadınlar yarışmalarıyla devam eden müsabakalara yurt genelindeki 60 kulüpten tabanca ve tüfek branşlarında toplam 430 sporcu katıldı. 2 Kasımda başlayan yarışmalar 7 Kasım tarihinde sona erecek.

Cumhuriyet Kupası yarışlarını yerinde takip eden federasyon başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, atıcılık adına geleceğe yönelik ümitli olduklarını belirtti.

Erdemli Atış Poligonunda yarışmalar ve federasyonun faaliyetleri hakkında bilgiler veren Çolakoğlu, "Mersin Erdemli'deki atış poligonumuz uluslar arası düzeyde yarışmaları yapacak bir poligon. Böyle bir kampüsü ne Avrupa'da, ne de Ortadoğu'da görebilirsiniz. Akdeniz Oyunları'nın yapıldığı bir kampüs burası. Hem plak atışları hem de havalı, yivli silahlar için poligonlar mevcut. Şu an burada 430 sporcumuz yarışıyor, Cumhuriyet Kupamız var, bizim için son derece önemli bir kupa. 60 tane kulüp var, 80 idareci, hakem, antrenör bulunmakta. Yani Erdemli şu an 550 kişiye ev sahipliği yapıyor" dedi.



"Avrupa Şampiyonası yapılması için söz aldık"

Uluslararası Atıcılık Federasyonu'ndan 2024 yılında bir Avrupa Şampiyonası sözü aldıklarını da aktaran Çolakoğlu, "Uluslararası yarışmalar olduğu zaman hem ülkemiz ekonomisine, hem de spora ciddi katkılar sunacağına inandığımız bir kampüs burası. Şu an bazı tadilatlarımız var, bunları yaptıktan sonra grand prix ve Avrupa Şampiyonalarını buraya alacağız. Federasyonumuzun yaptığı görüşmelerle biz 2024 yılında burada bir Avrupa Şampiyonası yapılması için söz aldık ki bu Türkiye'de ilk defa olacak. Onun gururunu hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.

