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Mersin’de yaban keçisi avlayan kaçak avcıya 122 bin 224 lira ceza

İHA

Mersin’de yaban keçisi avlayan kaçak avcıya 122 bin 224 lira ceza

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kaçak olarak iki yaban keçisini avlayan avcıya 122 bin 224 lira para cezası kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Gülnar’ın Çukurasma Mahallesi Gevendağı mevkisinde kaçak avcı olduğu ihbarını aldı.
Ekipler, avcının hem iki fişekle sınırlandırılmayan hem de başkası adına kayıtlı olan yarı otomatik av tüfeği kullandığını tespit etti. Ekipler şüphelinin sırt çantasında da silahla vurulmuş 3 ve 4 yaşlarında iki yaban keçisi buldu.
Kaçak avlanan kişiye 122 bin 224 lira ceza kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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