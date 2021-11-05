Tarsus Belediyesi Uluslararası Tarım Çalıştayı düzenliyor

Tarsus Belediyesi, çiftçi odaklı Uluslararası Tarım Çalıştayı düzenliyor. 1112 Kasım tarihlerinde Tarsus Belediyesi meclis salonunda düzenlenecek olan çalıştaya Türkiye’de konularında uzman konuşmacıların yanı sıra Japonya, İtalya ve Rusya’dan da bilirkişiler online bağlanacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kırsalda ve kentte toprak, bitki ve iklim konularında bilgi ve paylaşımların da olacağı Uluslararası Tarım Çalıştayına tüm Tarsusları davet etti. Tarsus’un, tarım alanında Çukurova’nın en verimli topraklarının bulunduğu çok önemli bir yer olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, “Tarsus Belediyesi olarak tarıma ve sürdürülebilir tarıma öncelik vererek çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda başlattığımız Ata Tohumu projesi ile şehrimizde ve ülkemizde organik ve sürdürülebilir tarımın öncüsü olduk. Ayrıca tohum gen bankası açarak tarımda geçmişten geleceğe köprüler kuruyoruz. Sağlıklı ve üreten bir Tarsus olma yolunda çalışmalarımızı sürdürmeye ve Tarsus’un tarım alanında hak ettiği yere gelmesine vesile ve destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.