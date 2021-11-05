Toroslar zabıtası fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı

Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın, pastane ve unlu mamul üreten işletmelerde ruhsat, gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, işletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontroller yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla gerçekleştirebileceğini ifade etti. Denetimlerde, Covid19 salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini de hatırlatan ekipler, üretim ve satış esnasında bone, eldiven ve maske takılması uyarısında bulundular.



“Halkımızın sağlığı önceliğimiz”

Gıda üretiminde toplum sağlığını gözeterek üretim ve satış yapan esnafa teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Zabıta ekiplerimiz tarafından yürütülen bu denetimlerle amacımız, üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulmasıdır. Özellikle hijyen ve gramaj konusuna çok önem veriyoruz. Halkımızın sağlığı önceliğimizdir. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, 7/24 halkımızın hizmetindedir” dedi.

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