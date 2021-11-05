Mersin'de gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi; 4 gözaltı

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesindeki Seka Limanı'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen yolcular üzerinde yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Seka Limanı çevresinde KKTC´den gelen gemiden inen yolcular üzerinde arama yapıldı. Aramalarda 6120 elektronik sigara ucu, 4310 puro, 55 paket tütün, 20 paket sigara, 8 kutu çay, 2 şişe içki ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzeme ve ürünlerin çantacılık ve eşyalar arasına zula yapılmak suretiyle getirdiği belirlenen M.G., M.G., İ.G., ve S.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2021-11-05 11:02:20



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