MEÜ, Gastro Afyon 3. Uluslararası Yemek Yarışmasında bir altın 4 gümüş madalya aldı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivalinde düzenlenen yemek yarışmasından bir altın ve 4 gümüş madalyayla döndü.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Yusuf Kara, Nasibe Uluk, Oğuz Şen ve Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Adem Yetim’den oluşan ekip, Afyonkarahisar’da düzenlenen Gastro Afyon 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında gerçekleştirilen yemek yarışmasında 1 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.

MEÜ ekibi, Üniversiteler Arası Modern Türk Mutfağı Yemek Yarışmasında “Mut keçi peyniri sosu eşliğinde Boğsak mavi yengeç” isimli yemek ile en iyi başlangıç tabağı kategorisinde altın madalya kazandı. Bireysel yarışmalarda ise Oğuz Şen, Afyonkarahisar mutfağı ana yemek kategorisinde “Kuzu gerdanlı keşkek, taze otlarla marine edilmiş kuzu küşleme ve Sultandağı kiraz sos” isimli yemeğiyle; bireysel tatlı kategorisinde Nasibe Uluk ise “Sultandağı kiraz sos eşliğinde, el açması baklava yufkaları arasında krema pişmaniye” isimli tatlı ile gümüş madalya almaya hak kazandı.

Ana yemek kategorisinde Mersin’e özgü “Granyöz balığı” hazırlayan ekip, bu kategoride gümüş madalya almaya hak kazandı. Son olarak ise ekip olarak katılım sağlanan tatlı yarışması kategorisinde ekip “kireç kaymağında bekletilmiş çıtır kabak tatlısı” ile gümüş madalyayı MEÜ’ye kazandırmayı başardı.

Mersin Üniversitesini temsil eden ekip, Uluslararası Gastro Afyon Yemek Yarışmasında genel klasmanda 5 madalya ile yarışmayı ikinci sırada tamamladı.

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