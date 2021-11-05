14'üncü hırsızlıkta yakalandı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 13 farklı hırsızlık olayına karışan hırsızlık şüphelisi S.S. (30), son olarak cep telefonu çalarken tespit edilip, yakalandı.

Mersin'de girdiği iş yerindeki masanın üzerinde duran cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerasından bulunup kimliği tespit edilen S.S. ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. S.S.'nin Yenişehir ve Akdeniz ilçelerindeki 13 farklı iş yeri ve araçtan cep telefonu, yazar kasa ve para çaldığı da tespit edildi. Emniyette sorgulanan S.S. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-11-05 12:38:04



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