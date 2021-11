Büyükşehir Belediyesinden personele arama-kurtarma ve yangın tatbikatı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, belediye personeli için “Arama Kurtarma, Yangın Tahliye Eğitim ve Tatbikatı” düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, 14 günlük eğitim sürecinde özellikle ‘çok tehlikeli’ kategorisindeki çalışma alanlarında yangın, aramakurtarma ve tahliye tatbikatı gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ kapsamında belediye personeline yönelik olarak “Arama Kurtarma, Yangın Tahliye Eğitim ve Tatbikatı” düzenliyor. 6331 sayılı yasa gereğince İtfaiye Dairesi koordinesinde ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatlar, belediyenin hem hizmet binalarında görev alan personeline hem de saha personeline veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinin çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli kategorilere göre sınıflandırılan çalışma alanlarında her yıl düzenli olarak verilen eğitimlerle personelin iş güvenliğinin korunması ve olası kaza risklerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Afet ve acil durumlarla ilgili riskler tespit edilerek, önleyici tedbirler alınıyor. Bu gibi durumlar için ise hazırlanan eylem planı çerçevesinde yapılması ve yapılmaması gerekenler personele tatbikatla gösteriliyor.



“Tatbikat sonuçlarımızı raporluyoruz, TSE ISO denetçilerimize sunuyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Levent Muştu, iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki eğitim ve tatbikatları her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Acil Durum Hakkında Yönetmelik gereği her yıl düzeli olarak tatbikatlarımızı yapmak zorundayız. İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenli olarak 14 gün boyunca bu tatbikatlarımızı gerçekleştireceğiz. Belediyemiz özellikle çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta yer alması dolayısıyla biz çok tehlikeli sınıf yerlerimizde; asfalt şantiyeleri, Gökçebelen asfalt şantiyesi, ilçe şantiyelerimizi önceliğe alarak yangın, aramakurtarma ve tahliye tatbikatlarımızı gerçekleştirmekteyiz. 14 gün sürecek olan tatbikat sonuçlarımızı raporluyoruz ve TSE ISO denetçilerimize sunuyoruz. ISO 45001 belgesine sahip olmamızın da büyük bir avantajı özellikle bu yaptığımız tatbikatlarla gerçekleştirilmektedir.”

