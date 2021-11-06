Türkiye Tenis Federasyonu Turnuvası birincisi Şimal Sultan Çetrez oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) sporcuları, kent genelinde düzenlenen çeşitli tenis turnuvalarında aldıkları dereceler ile takdir topluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin “Kır Çiçekleri” projesi kapsamında eğitim alan geleceğin kadın sporcuları, katıldıkları tenis turnuvalarında elde ettikleri çeşitli dereceler ile adlarından söz ettirdi.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü’nde düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 16 Yaş Hafta Sonu Turnuvasında Büyükşehir Belediyesi GSK sporcularından Şimal Sultan Çetrez 2’nci grup birincisi oldu. Adana Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen Türkiye Tenis Federasyonu 8910 Yaş Hafta Sonu Turnuvası’nda sporcu Emir Ekiz 2’nci grup ikinciliğini elde etti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 12 Yaş İl Şampiyonasında ise Büyükşehir Belediyesi GSK sporcusu Defne Özkan mücadele ettiği 4’üncü grupta şampiyon olurken, Kır Çiçekleri projesi kapsamında eğitim alan tenis sporcusu Özge Atıcı 1’inci grup şampiyonu, ikiz kardeşi Bilge Atıcı ise 2’nci grup ikincisi oldu.

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