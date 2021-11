Başkan Seçer'den başarılı proje sunan personele teşekkür belgesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, personelin ürettiği projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, personellerden gelen 100 öneri arasında puanlama sistemiyle dereceye giren üç projeyi hayata geçireceklerini açıkladı ve projeleri üreten çalışanlara “teşekkür belgesi” verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde her yılın başında duyurusu yapılan uygulamada bu yıl 100 proje değerlendirildi. Proje öneri kurulu, sunulan projeleri puanlama sistemi ile değerlendirdi. Proje öneri kurulunun başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok yürütürken, kurulda Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile 12 daire başkanı yer aldı.

Proje öneri kurulu, projeleri ilgili personellerden tek tek dinledi. Projeleri puanlama yöntemiyle değerlendiren kurul, ilk üç sıradaki projeleri belirledi.

Birinci seçilen öneri, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nde görevli Fatma Azra Özsavran’ın oldu. Özsavran’ın sunduğu ‘Mersin Teknoturizm Web Sayfası’ önerisi yakında hayata geçirilecek. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen “What To Mersin Projesi”ne entegre edilecek olan bu web sayfası üzerinden, Mersin’in turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirası, turizm rotaları, turistik özellikleri ve değerleri konusunda yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yardımcı olunacak. Ayrıca turistik ve kültürel değerlerin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması sağlanacak.

Dereceye giren diğer öneri Bilgi İşlem Dairesi’nde görevli Tuğçe Şensoy Arkan’ın ‘Yeteneğini Keşfet’ adlı önerisi oldu. Personelin motivasyonunu artırmak amacı taşıyan bu öneride, personele Şehir Tiyatrosu’nda sergilenen oyunlarda küçük roller verilmesi ve ücretsiz olarak müzik enstrümanları öğretilmesi sayesinde personelin konserlerde görev alması öngörülüyor.

‘Tertemiz Destek’ önerisi ile 1. Hukuk Müşavirliği’nde görevli personel Mustafa Saygın üçüncü oldu. Bu proje, Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencileri için hayata geçirilen ve öğrencilerin ücretsiz olarak çamaşırlarını yıkamalarına olanak oluşturan çamaşır kafelere, yine ücretsiz bir şekilde ütü hizmeti verilmesini öngörüyor.

Her üç öneri de yakın zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek.

