Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 - Galatasaray: 72

5 Kasım On Numara kazananı belli oldu!

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 7472 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol ligde 4'de 4 yaptı.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, İzel Deniz Pehlivan xx, Haldun Çoban xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 2, Shavonte Sade Zellous xxx 26, Feride Şevval Akalan xx 8, Sinem Ataş x 3, Kuanitra Holingsvorth xx 4, Temitope Titilola Fagbenle xxx 11, Renara Tiffany Hayes xxx 16, Yvonne Nicole Turner xx 4

Galatasaray: Riquna Uneik Williams xxx 11, Pelin Derya Bilgiç xx 7, Anate Steinberga xxx 27, Gizem Başaran Turan xx 6, Tina Krajisnik xx 14, Merve Aydın xx 7

1. Periyot: 2522 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 4341 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 6061 (Galatasaray lehine)

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