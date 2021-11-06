Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 - Galatasaray: 72

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi evinde karşılaştığı Galatasaray’ı 7472 yendi. Bu sonuçla Çukurova Basketbol ligde 4'de 4 yaptı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Osman Sinan İşgüder xx, İzel Deniz Pehlivan xx, Haldun Çoban xx
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 2, Shavonte Sade Zellous xxx 26, Feride Şevval Akalan xx 8, Sinem Ataş x 3, Kuanitra Holingsvorth xx 4, Temitope Titilola Fagbenle xxx 11, Renara Tiffany Hayes xxx 16, Yvonne Nicole Turner xx 4
Galatasaray: Riquna Uneik Williams xxx 11, Pelin Derya Bilgiç xx 7, Anate Steinberga xxx 27, Gizem Başaran Turan xx 6, Tina Krajisnik xx 14, Merve Aydın xx 7
1. Periyot: 2522 (Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 4341 (Çukurova Basketbol lehine)
3. Periyot: 6061 (Galatasaray lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.