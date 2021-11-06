Tarsus İdman Yurdu: 2 - Eskişehirspor: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Eskişehirspor’u 20 yendi.



Stat: Tarsus

Hakemler: Lütfullah Aslan xx, Çağlar Demirkıran xx, Emre Doğu xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Cengiz Ötkün xx (Okan dk. 66 x), Nurullah xx, Yasin xx (Abdussamed dk. 84 x), Batuhan xx (Yılmaz dk. 75 x), Artun xx( Ferhat dk. 75 x) Alperen xx, Azad xx, Sefa xx, Furkan xxx, Sinan xx (Hüseyin dk. 84 ?)

Eskişehirspor: Cengiz Alp xx, Hasan xx, Onur xx, Tolga xx (Atilla dk. 62 x), Berkay xx (Melih dk. 83 ?), Utku xx, Arda xx, Eray xx (Emre dk. 83 ?), Buğra xx (Onurhan dk. 77 x), Eren xx (Ayhan dk. 62 x), Bartu xx

Goller: Batuhan (dk. 49), Sinan (dk.59) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Niyazi (Tarsus İdman Yurdu), Tolga, Atilla (Eskişehirspor )

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.