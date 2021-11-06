Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)STAT: Tarsus Şehir StadyumuHAKEMLER: Lütfullah Aslan, Çağlar Demirkıran, Emre DoğuTARSUS İDMAN YURDU: AbdulazizCengiz (Dk.66 Okan), Nurullah, Yasin (Dk.84 Abdussamed), Batuhan (Dk.75 Yılmaz), Artun (Dk.75 Ferhat), Alperen, Azad, Sefa, Furkan, Sinan (Dk.84 Hüseyin)ESKİŞEHİRSPOR : Cengiz Hasan, Onur, Tolga (Dk.62 Atilla), Berkay (Dk.83 Melih), Utku, Arda, Eray (Dk.83 Emre), Buğra (Dk.77 Onurhan), Eren (Dk.62 Ayhan), BartuSARI KARTLAR: Batuhan (Tarsus İdman Yurdu) Tolga, Atilla (Eskişehirspor)GOLLER: Dk.49 Batuhan, Dk.58 Sinan (Tarsus İdman Yurdu)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendiDHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-11-06 17:15:47
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