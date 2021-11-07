Uygulama noktasından kaçan otomobil polis memuruna çarptı Kaçan otomobilin çarptığı polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uygulama noktasından kaçan otomobil polis memuruna çarptı Kaçan otomobilin çarptığı polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA

Uygulama noktasından kaçan otomobil polis memuruna çarptı Kaçan otomobilin çarptığı polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, durdurulmak istenen bir otomobil polis memuruna çarparak kaçtı. Olayda yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Erdemli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mersin Antalya D400 karayolunda asayiş uygulaması başlattı. Uygulama esnasında kimlik kontrolü için durdurulmak istenen bir otomobil uygulamada görevli polis memuru S.G.'ye çarparak hızla uzaklaştı. Polis memuru S.G. olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan uygulama noktasında polis memuruna çarparak hızla uzaklaştığı belirtilen marka ve modeli tespit edilen otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus İdman Yurdu - Eskişehirspor:2-0 
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu - Eskişehirspor:2-0 
Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - Galatasaray: 74-72
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi - ...
Tarsus İdman Yurdu: 2 - Eskişehirspor: 0
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu: 2 - Eskişehirspor: 0
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: 74 - Galatasaray: 72
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol ...
Ülke genelinin aksine Mersin yazı yaşamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Ülke genelinin aksine Mersin yazı yaşamaya devam ...
Bacaya sakladıkları altınlar boşluğa düştü; ekipler duvarı kırarak çıkardı
YEREL HABERLER Bacaya sakladıkları altınlar boşluğa düştü; ekipler ...
Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi ile Şahinbey Belediyesi ...
Başkan Seçer'den başarılı proje sunan personele teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başkan Seçer'den başarılı proje sunan personele ...
Türkiye Tenis Federasyonu Turnuvası birincisi Şimal Sultan Çetrez oldu
YEREL HABERLER Türkiye Tenis Federasyonu Turnuvası birincisi Şimal ...
Büyükşehir Belediyesinden personele arama-kurtarma ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden personele arama-kurtarma ve ...
Mut zeytinyağı, Fransa ve Japonya’ya gönderilmeye başlandı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Türkiye’nin zeytinyağı üretiminin yüzde 14’ünün karşılandığına dikkat çekti Bayır: “Fransa’ya, Japonya ya, Birleşik Arap emirliklerine ilçeden ihracat yapan firmalar var” “Ortadoğu üzerinden dünyaya zeytin Mut üzerinden yayılmıştır” “Hedef ilerleyen yıllarda Mut zeytinyağının yarım litrelik ambalajlarda eczanede satılması”
YEREL HABERLER Mut zeytinyağı, Fransa ve Japonya’ya gönderilmeye ...
Bacada altın kurtarma operasyonu Mersin’de yaşlı çiftin biriktirdiği altınları, sakladıkları bacadan aşağı düşünce oltalı kurtarma operasyonu yapıldı
YEREL HABERLER Bacada altın kurtarma operasyonu Mersin’de yaşlı ...
Kamyon seyir halindeyken yandı, sürücü ve arkadaşı son anda kurtuldu Sürücü ve yolcu 112 ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER Kamyon seyir halindeyken yandı, sürücü ve arkadaşı ...
Tarsus Belediyesi çalışanlarından Kızılay’a kan bağışı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi çalışanlarından Kızılay’a kan ...
Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da kutlanacak
YEREL HABERLER Karabağ Zaferinin 1'inci yıldönümü Toroslar'da ...
Bir ekmek parasına öğrenci okutuyorlar
YEREL HABERLER Bir ekmek parasına öğrenci okutuyorlar
Karamanastır Şelalesi turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Karamanastır Şelalesi turizme kazandırılıyor
Tarsus’ta İşaret Dili Kursuna ilgi
YEREL HABERLER Tarsus’ta İşaret Dili Kursuna ilgi
Çukurova'da hedef Galatasaray
YEREL HABERLER Çukurova'da hedef Galatasaray
Başkan Gültak: “Asfalt tesislerimizin tamamlanmasıyla Akdeniz’de atağa geçeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Gültak: “Asfalt tesislerimizin tamamlanmasıyla ...
14'üncü hırsızlıkta yakalandı
YEREL HABERLER 14'üncü hırsızlıkta yakalandı
Mersin'den 60 ülkeye limon ihracatı Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Aşkın Şahin: "Üreticiler sofrasında tüketmediğini bir yere göndermez" "Bir etkili maddenin bir ülkeye bir çiftçiye yansıtılmaması gerekiyor, bu gözden kaçmış tamamen detaydır"
YEREL HABERLER Mersin'den 60 ülkeye limon ihracatı Erdemli Ziraat ...
MEÜ, Gastro Afyon 3. Uluslararası Yemek Yarışmasında bir altın 4 gümüş madalya aldı
YEREL HABERLER MEÜ, Gastro Afyon 3. Uluslararası Yemek Yarışmasında ...
O hırsız tutuklandı Mersin'de 13 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin bir cep telefoncudan bozuk telefonu çalan kişi olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER O hırsız tutuklandı Mersin'de 13 farklı iş yerinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.