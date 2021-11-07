ÇBK Başantrenörü Orak: "Kazandığımız için mutluyuz"

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Olcay Orak, Galatasaray maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında dün Galatasaray'ı konuk eden ÇBK, rakibini 7472 mağlup etti. Maç boyunca 39 dakika 53 saniye parkede kalan ev sahibi ekibin yıldız oyuncularından Shavonte Zellous 26 sayı kaydedip, 10 savunma ribaundu ve 7 asist yaparak 33 puanla maçın en verimli ismi oldu.

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ÇBK Başantrenörü Olcay Orak, "Ligimizin kaliteli takımlarından Galatasaray'ı kendi sahamızda ve seyircimiz önünde yenmenin sevincini yaşıyoruz. 110'lık seri ile başladığımız müsabakanın 3'üncü periyotunda, hücum ve savunmadaki konsantrasyon kaybımız nedeniyle 4451 geriye düştük. Hemen toparlanıp tepki gösterdik ve öne geçmeyi başardık. Shavonte Zellous liderliğinde gösterdiğimiz mücadele, Şevval'in 3 sayılık isabeti ile taçlandı. Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz ancak basit hatalara son vermek ve daha iyi oynamak zorundayız. Kazandığımız için mutluyuz. Galibiyette emeği geçen oyuncularımıza, teknik ekibimize, yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Bu sonuçla ligde 4'te 4 yapan ÇBK, milli takım arasının ardından ligin 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.