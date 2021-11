Seçer: "Hepimiz halka hizmet için varız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye’de ilk defa Mersin’de gerçekleştirilen ‘1. Geleneksel Adıyaman Kahta Bademi Festivali’ne katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adıyaman İl ve İlçeleri Derneği Vakfı ile Kahta Badem Birliği tarafından Türkiye’de ilk defa Mersin’de gerçekleştirilen ‘1. Geleneksel Adıyaman Kahta Bademi Festivali’ne katıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen festivalde stantları gezen Seçer, Mersin’in çok cömert bir kent olduğunu, herkesi kucakladığını söyleyerek, “Mersin, Akdeniz'in incisi çok müstesna bir kent. Böyle bir kentte olmak, böyle bir kentte yaşamak, elbette bizler için bir övünç kaynağı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım, kentimi elbette çok seviyorum. Onun için şevkle, inançla, azimle hizmet etmeye çalışıyorum ama ülkemin her bir noktası cennetten bir köşe. Bunun içinde Adıyaman'ı, Urfa’sı, Trabzon'u, Bitlis'i, Edirne’si, İzmir'i, Ankara'sı. 800 bin kilometrekare alan bu kadim toprak, Anadolu toprağı. Her bir noktası bereket, insanlık, kültür, şefkat, mücadele. Her birinin farklı bir hikayesi var. Adıyaman da böyle. Çok tarihi bir kent, çok değerleri olan bir kent, Nemrut'u olan bir kent” dedi.

“Hepimiz halka hizmet için varız”

Seçer, Kahta bademinin tadına baktığını ve lezzetinin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Nemrut'un güneşinin tadı, Kahta bademi. Gerçekten aroması, lezzeti çok güzel. Buradan Mersinlilere de tavsiye ediyorum. Badem alırken Kahta Bademini tercih edebilirsiniz. Zaman zaman beslenme konusunda uzmanlara başvuruyoruz. Daha sağlıklı yaşamak istiyoruz, enerjimizi iyi kullanmak istiyoruz, her an, her zaman güçlü, kuvvetli, dinamik, etkin, gülen bir yüzümüzün olması lazım. Çünkü halka hizmet için belediye başkanlığı yapıyoruz. Burada çok değerli başkanlarım var, değerli milletvekillerimiz var, bürokratlarımız var. Hepimiz halka hizmet için varız. Bu sebeple her zaman halka karşı iyi enerji, pozitif enerji vermemiz lazım. Onların kendilerini güvende ve iyi hissetmelerini sağlamamız lazım. Bu görevdeki insanların her zaman halka yakın, halkla iç içe, onların yüzüne gülen ama kalbine kadar da sevgisini sokabilen yöneticiler olmalı. İşte bu nedenle kendimize dikkat ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.