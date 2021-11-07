Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 5 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Kavşaklar mevki Tarsus Pozantı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İrfan Tamer M. idaresindeki 67 ZC 858 plakalı hafif ticari araç, aynı güzergahta seyir halinde olan Ali Ö. idaresindeki 33 CVF 91 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü İrfan M., Habibe M., Sabri Mert M., Suat M. ve Murat M. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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