Tarsus'ta yeni bir üst geçit kullanıma açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince Tarsus’ta yapımına başlanılan yaya üst geçit çalışması tamamlandı.

Yeni yaya üst geçidi projesinde, her iki yönde çift taraflı inişçıkış yapılabilen yürüyen merdivenler bulunuyor. Ayrıca özel gereksinimli bireyler ve ileri yaş almış yurttaşlar tarafından da kullanılabilecek iki asansörün yer aldığı yaya üst geçidinde güvenlik kameraları ve akşam saatlerinde estetik görünümleri ile dikkat çeken led aydınlatma ekipmanları da yer alıyor.

Demiryolu hatları nedeniyle alt bölümden geçiş imkanı olmayan bölgeden geçiş yapan yayalar ve esnaf, yeni üst geçidi kullanmaya başladı. Bölge esnafından Tarsus Belediyesi Meclis Üyesi Gürbüz Günaştı, “Şu an bulunduğumuz yer, Tarsus’u ikiye bölen, tamamıyla ikiye ayıran tren hattının olduğu yer. Daha önce burada atıl durumda olan bir yürüyen merdiven vardı. Gençlerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz bu merdiveni çıkmakta zorlanıyordu. Bu sıkıntımızı Büyükşehir Belediyesi, Sayın Vahap Seçer çözmüş oldu. Çok modern bir üst geçit oldu. Her iki tarafta da inişliçıkışlı yürüyen merdivenimiz var. Engellilerimiz, yaşlılarımız için asansörler mevcut. Halkımıza hayırlı olsun diyorum” dedi.

Öncesinde yürüyen merdiven olmaması nedeniyle eski üst geçidi kullanamadığını ifade eden Hatice Babuşoğlu, “Ben buradan çok çıktım indim. Çamaşır satıyordum omzumda bohçayla. Buradan ine çıka dizlerimde hayır kalmadı. Çok teşekkür ederim Vahap Seçer’e, Allah razı olsun. Allah birini bin etsin” diye konuştu.

Esnaf Zülfikar Polat ise “Burada esnafım, hem işlerimiz açısından hem de görüntü açısından çok güzel bir köprü oldu” ifadelerini kullandı.

