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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde Atomic Quiz etkinliğini başlatıyor

İHA

Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde Atomic Quiz etkinliğini başlatıyor

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde uluslararası bir eğitim projesi olan Global Atomic Quiz etkinliğini başlatıyor.
Bilgisini test etmek ve atomlarla ilgili yeni bilgiler edinmek isteyen herkes davetli” çağrısıyla başlatılan uluslararası proje, bir gün boyunca devam edecek. Projenin bu yılki misyonu, nükleer teknolojilerin günlük yaşamdaki önemini vurgulamak ve nükleer gücün kırılgan gezegenimizin korunmasındaki rolüne dikkat çekmek olacak.
Proje, geçen yıl 70 ülkeden 12 binin üzerinde nükleer meraklısını bir araya getirmişti. Bu yıl çok daha heyecan verici olması beklenen bilgi yarışmasına, 10 Kasım günü quiz.atomforyou.com sitesi üzerinden 24 saat boyunca erişebilecek. Katılmak isteyenler, Genç Meraklılar (1116 yaş arası) ve Yetişkinler (17 yaş ve üzeri) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılan ve 15 ilginç sorudan oluşan testi gün boyunca tamamlayabilecek. Bilgi yarışması İngilizce, Rusça, Türkçe, Arapça, İspanyolca, Portekizce, Fince, Macarca, Bengalce, Vietnamca ve Özbekçe olmak üzere 11 dilde yapılacak ve dünyanın her yerinden katılımcıları buluşturacak.
Katılımcılara kendi tercihlerine göre çıktısını alıp duvarlarına asabilecekleri ya da sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri dijital bir sertifika verilecek. Bu yılki ödüller de her zamankinden çok daha büyük olacak. Her kategoride en yüksek puanı alan katılımcılar ödül için yarışacak. Genç meraklılar kategorisinde yarışanlar, Rosatom Akıllı Tatiller Uluslararası Kamplarından birine katılmak için Rusya'ya seyahat kazanacak. Yetişkinler kategorisinde yarışanlar ise modern Rus nükleer santrallerinden birini ziyaret etme şansına sahip olacak. Soçi'de düzenlenecek Uluslararası Gençlik Nükleer Kongresi'ne (IYNC 2022) seyahat etmeye uygun görülen genç nükleer uzmanlar ise özel bir ödül kazanacak. Ödüllerin tamamı 2022'de verilecek.
Global Atomic Quiz yarışmasını kazananlar, 26 Kasım 2021'e kadar rastgele sayı üreteci kullanılarak belirlenecek.

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