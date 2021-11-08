Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem de okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesindeki Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan ilçenin simgesi olan limonun tanıtımını yapmak ve tüketimini artırmak amacıyla okulun mutfak atölyesinde 'limonlu lokum' üretmeye başladı. Lokumlar kilosu 10 liradan satışa çıkartılırken, satışından elde edilen gelirler ise hem okul ihtiyaçlarını karşılıyor hem de öğrencilere harçlık olarak dağıtılıyor.

Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Alanı öğrencileri, Yiyecek-İçecek Uygulamaları Öğretmenleri Gülay Dinç ve Duygu Şavur öncülüğünde, limonun tanıtımını yapmak ve tüketimini artırmak amacıyla limonlu lokum üretti. Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'ini karşılayan ilçede en çok tüketilen ürünlerin başında gelen limonu, geleneksel lokumla tatlandıran 9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencileri, ürünleri, kilosu 10 liradan satışa çıkardı. Satışlardan elde edilen gelirler ise hem okul ihtiyaçlarını karşılamaya hem de öğrencilere harçlık olarak dağıtılmaya başlandı.

SERİ ÜRETİM YAKINDA

Lise Müdürü Vahdettin Uğuz, kentte ilk kez bir okulun limonlu lokum ürettiğini söyledi. Uğuz, "İlk aldığımız sonuçlar çok güzel oldu ve ilçemizde bulunan şekerleme dükkanlarından üretim talebi aldık. Çok yakında seri üretime geçeceğiz. Emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederim" dedi.

Öğretmen Gülay Dinç ise, "Lokum yapma fikrinin hem bizler için hem de öğrencilerimiz için çok farklı bir deneme olacağını düşündük. İlk aşamalarda biraz zorlansak da artık limonlu lokum yapmayı öğrendik. Tadı ve görünümü bakımından çok güzel olan lokumlarımızın satışının da iyi olmasını bekliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

OKULUN MUTFAĞINDA YAPILDI

Öğretmen Duygu Şavur da okulda öğrencilere çeşitli yiyecek ve pastalar öğrettiklerini, ancak limonlu lokum üretip satma fikrinin çok cazip geldiğini anlattı. Şavur, "Gerçekten başarılı olmamız bizleri ve öğrencilerimizi çok mutlu etti. İnşallah lokum çeşidini daha da artırarak hem okulumuz adına hem de ilçemiz adına güzel bir ürün yapmanın sevincini yaşarız. Emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Limonlu lokum yapımına katılan öğrenciler ise hem üretmenin hem de gelir elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-11-08 11:08:34



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