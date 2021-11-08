Cinayet zanlıları tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde silah vurulan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim 2021'de merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesinde meydana gelen olayda, silahla vurulan S.E. isimli vatandaş hayatını kaybederken, Z.K. ise yaralanmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin B.Y., B.S. ve E.Y. olduğunu tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon yaparak şahısları gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.