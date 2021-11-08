Soli Pompeiopolis 'mutlaka görülmesi gereken 10 antik kent' arasında yer aldı

Türkiye'nin en büyük sosyal içerik platformu Onedio, gezi rotalarının vazgeçilmez durakları arasında Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kentini de yayınladı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken 10 antik kent listesini yayınlayan Onedio, Soli Pompeiopolis’in az bilinmesine ve en fazla tahrip olmasına gerekçe olarak liman kenti olmasını gösterdi. Onedio listesinde Pompeiopolis Antik Kenti dışında Kibyra Antik Kenti, Teos Antik Kenti, Blaundus Antik Kenti, Patara Antik Kenti, Sagalassos Antik Kenti, Dara Antik Kenti, Labraunda Antik Kenti, Aigai Antik Kenti ve Tripolis Antik Kenti de yer aldı.

'Gezi rotalarının vazgeçilmezi ve liste başı yerleri, antik kentler' başlığı ile yayınlanan ve "Dünya var olduğundan bu yana bu topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu medeniyetlerin birçoğu yıkıldı, göçtü, gitti. Ama bıraktıkları miraslar günümüzde hala yaşıyor ve tarihe ışık tutuyor” ifadeleri ile tanıtımı yapılan paylaşımda, Soli Pompeiopolis için şu ifadeler yer aldı: "Kilikya medeniyetine ev sahipliği yapmış Soli, liman kenti özelliği taşıyor. Ancak liman kenti olması Soloi Antik Kentine bazı dezavantajlar oluşturdu ve zamanla önemini kaybetmesine sebep oldu. Korsan yağmalamaları bu dezavantajlardan sadece biri. Zayıflayan kenti sonrasında Roma İmparatorluğu ele geçirdi. Kenti ele geçiren ordunun başındaki Pompeius'un adı daha sonra kente verildi. Kentin içerisinde bulunan nekropol, tiyatro ve kent duvarları gibi yapılar ziyaretçilerin ve ziyaret etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.”

Onedio tarafından, “Hem yurt dışından hem de yurt içinden birçok ziyaretçinin ayak bastığı antik kentler, tarihin tozlu sayfalarını tekrar açıyor. Tarihin bu inanılmaz kalıntılarını siz de dünya gözüyle görmek istiyorsanız, başlayalım” şeklide listelediği antik kentler arasında Soli Pompeiopolis’in yanında, Türkiye'nin bir çok bölgesindeki antik kentler de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.