Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'su baskını' açıklaması

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Akkuyu NGS şantiyesi bölgesinde, şiddetli yağış nedeniyle yerleşim alanı dışında bulunan yemekhanede meydana gelen su baskınının, binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Konuya ilişkin Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Akkuyu NGS şantiyesi bölgesindeki şiddetli yağışın ardından işçilerin yerleşim alanı dışında bulunan yemekhanede meydana gelen su baskını, binanın bakımından sorumlu yüklenici firmanın çatının kış mevsimine hazırlık çalışmalarını zamanında tamamlamaması nedeniyle yaşanmıştır" denildi.

Durum üzerine, yüklenici firmadan çatıdaki aksaklıkları bir an önce gidermesi ve yerleşim alanındaki tüm tesislerde bu tür olayların tekrarlamaması için önlem almasının talep edildiği kaydedilen açıklamada, "Talebi değerlendiren teknik personel, çatının onarımını ivedilikle gerçekleştirerek çatıdaki tüm sızıntıları giderdi. Şu an bina, normal işlevini yerine getiriyor. Akkuyu Nükleer A.Ş., inşaat personeline ait yerleşim alanlarındaki yemekhaneler ve hizmet odalarının onarım ve bakımından sorumlu yüklenici firmalarının faaliyetlerini denetleyerek, Akkuyu NGS inşat sahasındaki işçilerin güvenliğini ve rahat çalışma koşularını sağlamak için tüm önlemleri almaktadır" ifadelerine yer verildi.

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