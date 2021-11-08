Akduman: "18 yılda 369 milyon fidanı toprakla buluşturduk" Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman: "Bu yıl 81 yangında 9 bin 563 hektar alan zarar gördü"

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 2021 yılı içerisinde çıkan 81 orman yangınında 9 bin 563 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, "20032021 yılları arasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 195 bin 711 hektar alana 369 milyon fidan dikilmiştir" dedi.

Akduman, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlediği toplantıda, ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 1924 yılında işletme müdürlüğü olarak kurulan Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün, 1952 yılından bu yana bölge müdürlüğü olarak hizmet verdiğini kaydeden Akduman, halihazırda 9 işletme müdürlüğü, 68 işletme şefliği ve bin 393 personel ile faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

"369 milyon fidan dikildi"

Mersin'in genel yüzölçümünün yüzde 54'nün ormanlık alanla kaplı olduğu bilgisini veren Akduman, ilin, 835 bin 534 hektar ormanlık alan mevcudiyetinin olduğunu kaydetti. Bu orman varlığının yüzde 56'sının nitelikli orman, diğer yüzde 44'lük kısmının ise niteliği arttırılmaya çalışılan alanlar olduğunu ifade eden Akduman, "20032021 yılları arasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 195 bin 711 hektar alana 369 milyon fidan dikilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 131 bin 749 hektar sedir ormanı bulunurken, 100 bin hektar sedir ormanı kurumumuz tarafından tesis edilmiştir" diye konuştu.

Endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getiren Akduman, bu çerçevede bu yıl bin 750 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma çalışması olacağını belirterek, buradaki temel amacın, odun hammaddesi ihtiyacının karşılanması olduğunu söyledi.

Gelir getirici tür ağaçlandırma eylem planı çerçevesinde, özellikle 2012 yılından itibarin yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Akduman, bu çerçevede 348 yerleşim biriminde, 4 bin 626 hektar alanda, ormanda doğal olarak yetiştirilebilen ceviz, badem, harnup, zeytin gibi türlerde 674 bin 128 adet fidan dikildiğini, bunun yanında 658 bin 830 aşılama yapıldığını kaydetti.

Tıbbi ve aromatik bitki ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 9 köyde, 27 hektar alanda keçiboynuzu, lavanta, biberiye, kekik ve dikenli incir türlerinden 45 bin 300 adet fidan dikildiğini belirten Akduman, 2021 yılı içerisinde 5 milyon 279 bin 826 fidan üretildiği bilgisini verdi. Akduman, bölge müdürlüğü sınırları içerisinde 32 adet bal ormanı bulunduğunu, bu yıl 2 adet bal ormanı daha tesis edileceğini de belirtti.

81 yangında 9 bin 563 hektar alan zarar gördü

Sorumluluk bölgelerindeki yangınla mücadele çalışmalarının 59 arazöz, 20 su ikmal aracı, 79 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 8 grayder, 7 ekskavatör, 5 treyler, 3 helikopter ve 833 personel ile yürütüldüğünü vurgulayan Akduman, bunun yanında sahada her biri 600 ile 2 bin ton su kapasitesi olan 253 yangın havuzunun bulunduğunu, ormanların kameralı 6 kule ve 1 İHA ile gözetlendiğini söyledi. 2021 yılında Mersin'de toplam 81 orman yangını meydana geldiği bilgisini veren Akduman, bu yangınlarda 9 bin 563 hektar alanının zarar gördüğünü, yangınlara ilk müdahale süresinin ise 12.5 dakika olduğunu belirtti. Akduman, yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, konuşmasının sonunda, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla, perşembe günü saat 11.00'de, 11 ilçede 100 bin adet fidanın toprakla buluşturulacağını sözlerine ekledi.

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