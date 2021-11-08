Akduman: "18 yılda 369 milyon fidanı toprakla buluşturduk" Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman: "Bu yıl 81 yangında 9 bin 563 hektar alan zarar gördü"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akduman: "18 yılda 369 milyon fidanı toprakla buluşturduk" Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman: "Bu yıl 81 yangında 9 bin 563 hektar alan zarar gördü"

İHA

Akduman: "18 yılda 369 milyon fidanı toprakla buluşturduk" Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman: "Bu yıl 81 yangında 9 bin 563 hektar alan zarar gördü"

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 2021 yılı içerisinde çıkan 81 orman yangınında 9 bin 563 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, "20032021 yılları arasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 195 bin 711 hektar alana 369 milyon fidan dikilmiştir" dedi.
Akduman, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlediği toplantıda, ormancılık faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. 1924 yılında işletme müdürlüğü olarak kurulan Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün, 1952 yılından bu yana bölge müdürlüğü olarak hizmet verdiğini kaydeden Akduman, halihazırda 9 işletme müdürlüğü, 68 işletme şefliği ve bin 393 personel ile faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
"369 milyon fidan dikildi"
Mersin'in genel yüzölçümünün yüzde 54'nün ormanlık alanla kaplı olduğu bilgisini veren Akduman, ilin, 835 bin 534 hektar ormanlık alan mevcudiyetinin olduğunu kaydetti. Bu orman varlığının yüzde 56'sının nitelikli orman, diğer yüzde 44'lük kısmının ise niteliği arttırılmaya çalışılan alanlar olduğunu ifade eden Akduman, "20032021 yılları arasında yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile 195 bin 711 hektar alana 369 milyon fidan dikilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 131 bin 749 hektar sedir ormanı bulunurken, 100 bin hektar sedir ormanı kurumumuz tarafından tesis edilmiştir" diye konuştu.
Endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarına da büyük önem verdiklerini dile getiren Akduman, bu çerçevede bu yıl bin 750 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma çalışması olacağını belirterek, buradaki temel amacın, odun hammaddesi ihtiyacının karşılanması olduğunu söyledi.
Gelir getirici tür ağaçlandırma eylem planı çerçevesinde, özellikle 2012 yılından itibarin yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Akduman, bu çerçevede 348 yerleşim biriminde, 4 bin 626 hektar alanda, ormanda doğal olarak yetiştirilebilen ceviz, badem, harnup, zeytin gibi türlerde 674 bin 128 adet fidan dikildiğini, bunun yanında 658 bin 830 aşılama yapıldığını kaydetti.
Tıbbi ve aromatik bitki ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde 9 köyde, 27 hektar alanda keçiboynuzu, lavanta, biberiye, kekik ve dikenli incir türlerinden 45 bin 300 adet fidan dikildiğini belirten Akduman, 2021 yılı içerisinde 5 milyon 279 bin 826 fidan üretildiği bilgisini verdi. Akduman, bölge müdürlüğü sınırları içerisinde 32 adet bal ormanı bulunduğunu, bu yıl 2 adet bal ormanı daha tesis edileceğini de belirtti.
81 yangında 9 bin 563 hektar alan zarar gördü
Sorumluluk bölgelerindeki yangınla mücadele çalışmalarının 59 arazöz, 20 su ikmal aracı, 79 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 8 grayder, 7 ekskavatör, 5 treyler, 3 helikopter ve 833 personel ile yürütüldüğünü vurgulayan Akduman, bunun yanında sahada her biri 600 ile 2 bin ton su kapasitesi olan 253 yangın havuzunun bulunduğunu, ormanların kameralı 6 kule ve 1 İHA ile gözetlendiğini söyledi. 2021 yılında Mersin'de toplam 81 orman yangını meydana geldiği bilgisini veren Akduman, bu yangınlarda 9 bin 563 hektar alanının zarar gördüğünü, yangınlara ilk müdahale süresinin ise 12.5 dakika olduğunu belirtti. Akduman, yanan alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, konuşmasının sonunda, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla, perşembe günü saat 11.00'de, 11 ilçede 100 bin adet fidanın toprakla buluşturulacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'su baskını' açıklaması
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer A.Ş.'den 'su baskını' açıklaması
Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de metruk binaların yıkımı sürüyor
Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı
Arslan: "25 milyar dolarlık ambalaj sektörü, 2022'de çıta yükseltecek"
YEREL HABERLER Arslan: "25 milyar dolarlık ambalaj sektörü, 2022'de ...
Soli Pompeiopolis 'mutlaka görülmesi gereken 10 antik kent' arasında yer aldı
YEREL HABERLER Soli Pompeiopolis 'mutlaka görülmesi gereken 10 antik ...
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 8 tutuklama
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Gökkuşağının Altında’ oyunuyla perdelerini açtı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Gökkuşağının ...
Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem de okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem ...
Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem de okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem ...
Cinayet zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlıları tutuklandı
Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem de okul ihtiyaçlarını karşılıyorlar
YEREL HABERLER Ürettikleri limonlu lokum ile hem harçlıklarını hem ...
AKİB’den Ekim ayında 1,6 milyar dolarlık ihracat AKİB, 10 ayda yüzde 47 artışla 12,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKİB’den Ekim ayında 1,6 milyar dolarlık ...
Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde Atomic Quiz etkinliğini başlatıyor
YEREL HABERLER Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde Atomic Quiz ...
Tarsus'ta yeni bir üst geçit kullanıma açıldı
YEREL HABERLER Tarsus'ta yeni bir üst geçit kullanıma açıldı
Tır kamyona çarptı, 40 ton limon yola savruldu Kazada sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken, limonlar nedeniyle aksayan trafik, temizleme çalışmalarının ardından normale döndü
YEREL HABERLER Tır kamyona çarptı, 40 ton limon yola savruldu Kazada ...
Narın şifaya dönüşen zahmetli yolculuğu Mersin’de özellikle diyabet hastalarına şifa niyetiyle yapılan tescilli Keben köyüne has narın ekşiye giden zahmetli yolculuğu başladı Geleneksel yöntemlerle tamamen doğal olarak bin bir emekle hazırlanan nar ekşisinin 1 kilogramı için yaklaşık 12 kilogram nar kullanıldığı belirtildi
YEREL HABERLER Narın şifaya dönüşen zahmetli yolculuğu Mersin’de ...
Başkan Gültak’tan gençlere destek sözü
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan gençlere destek sözü
Rus mühendis aradığı aşkı Akkuyu Nükleer Santralinde buldu Akkuyu Nükleer Güç Santralinde harita mühendisi olarak çalışan Vladimir Serechenko aynı yerde kıdemli depo sorumlusu olarak çalışan Türk Selin Çakır ile dünya evine girdi
YEREL HABERLER Rus mühendis aradığı aşkı Akkuyu Nükleer Santralinde ...
MESKİ'nin arıttığı atıksular refüj ve peyzaj sulamada kullanılıyor
YEREL HABERLER MESKİ'nin arıttığı atıksular refüj ve peyzaj sulamada ...
Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 5 yaralandı
Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 5 yaralı
Seçer: "Hepimiz halka hizmet için varız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye’de ilk defa Mersin’de gerçekleştirilen ‘1. Geleneksel Adıyaman Kahta Bademi Festivali’ne katıldı
YEREL HABERLER Seçer: "Hepimiz halka hizmet için varız" Mersin ...
Kasım ayında Kız Kalesi manzaralı deniz keyfi
YEREL HABERLER Kasım ayında Kız Kalesi manzaralı deniz keyfi
Başkan Bozdoğan: "Hem borç ödedik hem de güzel işler yaptık" Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "Halka doğruları açıklayacağım"
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: "Hem borç ödedik hem de güzel işler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.