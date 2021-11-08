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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çene eklemi bozukluklarına dikkat

İHA

Çene eklemi bozukluklarına dikkat

Ağız Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, çene eklemi bozukluklarının, günümüzde yaygın bir kesimi etkisi altına almış çok sık rastlanılan bir durum olduğunu söyledi.
İdealdent kurucu ortaklarından Ağız Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek, çene eklemi bozukluklarının belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Çene eklemi (Temporomandibuler Eklem) hastalığının, çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu sendromu olduğunu belirterek, "Eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyum bozulmuştur. Çene eklemi bozuklukları, günümüzde yaygın bir kesimi etkisi altına almış çok sık rastlanılan bir durumdadır" dedi.
TME bozukluklarının belirtileri nelerdir?
TME bozukluklarının belirtileri ve nedenleri hakkında bilgi veren Şimşek, “Ağız açma sırasında ağrı, ağız açıp kapatırken gıcırdama, klik, tıkırtı sesi, ağız açmada kısıtlılık veya kilitlenme, boyunda ağrı veya sertlik, baş ağrısı (migren ağrısı ile karıştırılır), çiğneme ve yemek yeme sırasında ağrı, yüzde ağrı, dişleri birbiri üstüne kapatırken ağrı, çiğneme sırasında çenede yorgunluk hissi, genellikle sabahları kalkınca çeneyi açmada güçlük ve ağrı, esnemede zorluk, kulak ağrıları, kulaklarda çınlama, gürleme benzeri sesler, üst ve alt dişlerimizin birleşme şeklinde ani değişiklik, yüz kaslarındaki hiperplaziye bağlı olabilecek yüzde asimetri, ağız açma sırasında çenede deviasyon (kayma), kulakta tıkanma hissi, basınç ve ağrı TME'de diskin deplasmanı ya da kondil ve diskte dejeneratif değişiklikler de oluşabilir. TME'deki klinik semptomlardaki farklılıklar her zaman disk deplasmanı olarak açıklanamaz. Çiğneme kaslarının disfonksiyonu da hesaba katılmalıdır. Çenelere ya da eklem bölgesine gelen direkt travma (kaza ya da darbe sonucu) tek taraflı çiğneme alışkanlığı, diş eksiklikleri (en sık nedeni), diş sıkma ve gıcırdatma, stres, depresyon, fizyolojik olmayan diş kapanışı, eklemin gelişimsel defektleri (hipoplaziler), dejeneratif eklem rahatsızlıkları, osteoartritis, artrozis, otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, lupus ve bilinmeyen faktörler” diye konuştu.
TME bozukluklarının teşhisi ve tedavi yöntemlerin hakkında bilgiler aktaran Şimşek, şu bilgileri verdi; “Çene eklemi bozukluklarında teşhis için muayene ile birlikte bazı yardımcı testler kullanılabilir. Ayrıca geleneksel veya bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme de sıklıkla kullanılan görüntüleme yöntemleridir. Nadiren sintigrafi veya PET tetkikleri gerekebilir. Semptomların tedavisi, altta yatan nedenin tedavisi, hazırlayıcı faktörlerin ortadan kaldırılması, patolojik etkilerin tedavisi. Hasta eğitimi ve koruyucu tedavi, splint tedavisi, ilaç tedavisi, egzersizler, fizik tedavi, manipülasyon, psikiyatrik destek, kas içerisine botoks enjeksiyonu, eklem içerisine sıvı enjeksionu ve artrosentez geç kalınmış vakalarda ileri tedaviler. Tedavi sürecinde eklemler üzerindeki yükün azaltılması çok önemlidir. Hastanın stresten uzaklaştırılması gerekir. Sakız çiğnenmesi, çeneyi yoracak sert gıdalar yenmesi yasaktır. Esnerken, hapşırırken ağız aşırı açılmamalı, çene elle desteklenmelidir. Isırma hareketi kesinlikle yasaktır, besinler küçük parçalar halinde ağza alınır. Tek taraflı çiğneme yapılmamalıdır, besinler her iki tarafta da çiğnenmelidir. Ağrının çok olduğu durumlarda, doktora başvurma sürecine kadar ağrı kesici, kas gevşetici ve antienflamatuar ilaçlara başvurulabilir. Tedavi sürecinin sonunda erken ve patolojik tüberkül temasları düzeltilir. Kapanış kontrol edilir, gerekiyorsa hasta ortodonti bölümüne sevk edilir. Diş eksiklikleri varsa protetik tedaviler yoluyla giderilir ve nötral bir kapanış sağlanır. Diş sıkma veya gıcırdatma devam ediyorsa, psikiyatri konsültasyonu istenir.”

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